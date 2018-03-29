Injustice 2: Legendary Edition Yeni Karakterleriyle Çıkış Yaptı!

Injustice 2'nın genişleme paketi olarak duyrulan Injustice 2: Legendary Edition, 27 Mart tarihi itibarıyla çıkış yaptı. NetherRealm Studios oyunun çıkışını kutlamak için bir video yayınladı.

Injustice 2, bildiğiniz üzere dövüş oyunları arasında çok kısa bir sürede zirveye yerleşti. Çok yüksek inceleme puanlarına sahip olan Injustice 2, en iyi dövüş oyunu olarak görülüyor.

Genişleme paketi olarak satılan Injustice 2: Legendary Edition'da daha önce indirilebilir olarak satışa sunulan karakterler yer alıyor. Sub-Zero, Hellboy, Raiden, Darkseid, Red Hood, Starfire, Black Manta, Atom, Enchantress ve The Tenenage Mutant Ninja Turtles paketin içinde bulunuyor. Ayrıca paket içerisinde yeni görünümler, özel kostümler ve yeni ekipmanlar bizleri bekliyor.

27 Mart tarihinde çıkış yapan Inustice 2: Legendardary Edition ile birlikte karakter sınırı da 30'a yükseltildi.