Injustice Animasyon Filminin Çıkış Tarihi Açıklandı

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Injustice animasyon filminin çıkış tarihi duyuruldu. Peki, Injustice filmi ne zaman çıkacak, seslendirme kadrosunda hangi isimler bulunuyor? Animasyon filmine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

DC Comics, geçtiğimiz aylarda yeni bir animasyon filmini duyurmuştu. Injustice isimli animasyon filmi, duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı.

Injustice: Gods Among Us isimli video oyununa ve Tom Taylor tarafından yazılan oldukça başarılı çizgi romanlara dayanan animasyon filminin yayın tarihi belli oldu. Yayın tarihinin yanı sıra merakla beklenen animasyon filminin posteri de yayımlandı.

Mortal Kombat ve Injustice: Gods among Us video oyunu ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan oyun stüdyuosu NetherRealms ekibinde yer alan Ed Boon, Injustice filminin 19 Ekim tarihinde yayımlanacağını açıkladı.

Boon ayrıca resmi Twitter hesabı üzerinden filmin posterini paylaştı. İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen animasyon filminin posterine baktığımızda Wonder Woman, Superman ve Batman karakterlerini görüyoruz. Görünüşe göre filmde Superman ile Batman karşı karşıya gelecek.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms released yesterday.



Next Up: INJUSTICE animated movie arrives October 19!



Exciting times for us at @NetherRealm. pic.twitter.com/4YOytmfAUD