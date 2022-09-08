Inouye Teleskobu, Güneş'in Hiç Olmadığı Kadar Net Fotoğrafını Çekti

Inouye Güneş Teleskobu, Güneş'in kromosferinin en ince ayrıntısına kadar bir görüntüsünü yakaladı. ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın (NSF) Hawaii adası Maui'deki Haleakala Gözlemevi'ndeki yeni Inouye teleskobu, yaklaşık bir yıllık operasyonunu tamamlamış olsa da teleskop, Güneş'in bir görüntüsünü enfes ayrıntılarla yakalayarak değerini çoktan kanıtladı.

NSF'ye göre Inouye Güneş Teleskobu, Dünya'daki en güçlü Güneş teleskobudur. Güneş'in kromosferinin teleskop tarafından çekilen görüntüsü 18 kilometre çözünürlüğe sahip ve 82.500 kilometre genişliğinde bir bölgeyi yakalıyor. Kromosfer, Güneş'in atmosferindeki üç ana katmandan ikincisi konumunda. Fotosferin üstünde ve Güneş geçiş bölgesinin ve koronanın altında bulunuyor.

Gelecekte Güneş Kaynaklı Olayları Daha İyi Tahmin Edebileceğiz

NSF'nin Inouye Güneş Teleskobu, Güneş'imizi keşfetme ve anlama şeklimizi sonsuza dek değiştirecek olan Dünya'nın en güçlü Güneş teleskopudur. NSF Direktörü Sethuraman Panchanathan bir basın açıklamasında "NSF'nin içgörüleri, ulusumuzun ve gezegenin Güneş fırtınaları gibi olayları tahmin etme ve hazırlama şeklini değiştirecek." dedi.

Güneş'in kromosferi genellikle çoğunlukla görünmezdir ve yalnızca tam bir Güneş tutulması sırasında, tutulan yıldızın etrafında kırmızı bir çerçeve olarak göründüğünde görülebilir ancak bu, görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde değişti. NSF'ye göre Inouye Güneş Teleskobu, planlanan 50 yıllık yolculuğu sırasında Güneş fiziği araştırmasının sonraki bölümlerini yazacak ve bu süre boyunca bilim insanlarının Güneş'in manyetik davranışı ve gezegenimiz üzerindeki etkisi hakkında daha fazla şey anlamalarına yardımcı olacak.