"İnşallah" Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz dönemde "simit" kelimesi İngilizce'ye girmişti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi de Almanca'nın önemli sözlüklerinden Duden'in web sitesinde "inşallah" kelimesine yer verildi.

Özellikle Almanya'da yaşayan müslüman nüfusun kullanması ve Almanca içerisinde de yer alması nedeniyle neredeyse Almanca bir kelime haline gelen "inşallah", artık resmi olarak Alman sözlüğüne kaydedildi. Almanca'nın imla klavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde yer alan bilgide kelime köküne yer verildi.

Almancası ''inschallah'' olarak yazıldığı belirtilen kelimenin "Allah isterse" anlamında kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca müslümanlar tarafından kullanıldığına da vurgu yapan Duden, kelimenin Arapça'ya dayandığını ancak Farsça, Türkçe gibi dillerde de yer aldığını dile getirdi.

Daha önce simit ifadesini İngilizce'ye kabul eden Oxford sözlük, Twitter'da gündem olmayı başarmıştı. Oxford'un yeni nesil sözlüklerinde yer verilen simit kelimesine karşılık olarak "inşallah"ın yeni sözlükte yer alıp almayacağı konusunda bilgilendirmede bulunulmadı.