İnsan Anatomisine Dair Yeni Bir Keşif Yapıldı

Binlerce yıldır insan vücuduna dair araştırmalar yapılmasından dolayı, her şeyin keşfedildiğini düşünüyor olabilirsiniz; ancak Amerika’da yapılan yeni bir araştırmanın sonucunda, insan vücudunda yer alan yeni bir organ keşfedildi.

27 Mart tarihinde yayınlanan Scientific Reports isimli akademik dergide kendine yer bulan araştırma, interstisyum adı verilen yeni organı tanıttı. Bilim insanlarının bir kısmıysa interstisyum ismi verilen organın, gerçekten bir organ olduğuna henüz ikna olmadıklarını açıkladılar.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli pataloglar tarafından yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan yeni bilgiler, daha önce cildin altında bulunan ve katı oldukları düşünülen katmanların, aslında birbirlerine bağlı olarak çalışan bir sistemi ihtiva ediyor olabileceğini ortaya çıkardı. İnterstisyum adı verilen bu yeni organ, vücudun tümünde, dokuların içinde ve arasında yaygın, sıvı dolu boşluk olarak bulunduğu söylendi. Aslında bilim insanları interstisyel doku ve interstisyel sıvıdan haberdardılar; ancak yapılan yeni çalışma sonucunda bu sistemin organ olarak adlandırılabileceği fikri ortaya atıldı. İnterstisyumun cilt yüzeyinin hemen altında, arterleri ve damarları çevreliyor, kaslar arasındaki lifli dokuyu, sindirim sistemi, akciğer ve üriner sistemleri kapladığı da söylenenler arasında yer aldı.

Araştırmacıların safra kanallarını inceledikleri sırada karşılarına çıkan interstisyum dokuyu öncelikle çeşitli yırtıklar olarak adlandırdılar; ancak görüntüleri NYU Langone Health'den patoloji profesörü ve makalenin yazarı Neil Theise'ye götürdüler. Theise, "Açıklanmayan, hücre dışı sıvıdan bahsediliyor" dedi. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 70'inin sudan oluştuğunu ve bunların yaklaşık üçte ikisinin hücrelerde bulunduğunu söyledi. Kalan üçüncünün ise sadece kısmen bilindiğini söyledi.

Bilim insanlarının yeni bulguya şüpheyle yaklaşmaya devam ettiklerinin altını çizilirken, önümüzdeki günlerde yapılacak diğer araştırmalarla bulguların sağlamlaştırılmaya çalışılacağı aktarıldı.