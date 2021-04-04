İnsan Beyni İlk Defa Kablosuz Olarak Bilgisayara Bağlandı

Tarihte ilk defa insan beyni bilgisayara kablosuz bağlandı. Brown Üniversitesi'nde yürütülen son çalışma, felçli bireylerin sadece düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol edebileceğini gösteriyor. İşte BrainGate projesi.

Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI), felçli kişilerin sadece vücutlarını hareket ettirmeyi düşünerek bilgisayar ekranlarına yazı yazmalarına veya robotik protezleri manipüle etmelerine olanak tanıyan yeni bir yardımcı teknolojidir.

Yıllar boyunca klinik deneylerde kullanılan BCI, beyindeki algılama sinyallerini çözen harici cihazları çalıştırmak için kablolar gerektiriyordu. Ancak BrainGate isimli bir teknolojinin felçli katılımcıları, harici bir kablosuz verici ile intrakortikal kablosuz bağlantı kurmayı başardı.

Sistem, kullanıcıyı fiziksel olarak bir kod çözme sistemine bağlamadan, beyin sinyallerini tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant doğruluğunda iletebiliyor.

İnsan beyni bilgisayara kablosuz nasıl bağlanıyor?

IEEE Transactions on Biomedical Engineering isimli dergide yayınlanan çalışmada, felçli iki klinik deneme katılımcısının, standart bir tablet bilgisayarı kontrol etmek, tıklamak ve yazmak için kablosuz BrainGate sistemini kullandığını anlatıyor.

Çalışma, kablosuz sistemin sinyalleri kablolu sistemlerle neredeyse aynı doğrulukla ilettiğini ve katılımcıların benzer yazma hızı elde ettiğini gösterdi.

Her ikisi de omurilik yaralanması nedeniyle felç kalan 35 ve 63 yaşındaki iki hasta, BCI araştırmalarının yapıldığı laboratuvar ortamının aksine, sistemi evlerinde kullanabildi. Kablolarla engellenmeyen katılımcılar, BCI'yi 24 saate kadar aktif tutabildi ve araştırmacılara, uyudukları süre de dahil olmak üzere uzun süreli veriler sağladılar.

BrainGate projesi üyesi ve Brown Üniversitesi'nde araştırmacı olan John Simeral, "Sinyaller kablolu olana benzer doğrulukla kaydediliyor ve iletiliyor, bu da kablolu ekipmanla kullandığımız kod çözme algoritmalarının aynısını kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Tek fark, insanların artık ekipmanımıza fiziksel olarak bağlanmasına gerek olmaması ve bu da sistemin nasıl kullanılabileceği konusunda yeni olanaklar sunması" dedi.

Araştırmacılar, hareket etme yeteneğini kaybeden insanların bağımsızlığını geri kazanmaya yardımcı olacak, tamamen implante edilebilir bir intrakortikal sisteme işaret ediyor.

Brown Üniversitesi, cihazı dünyanın dört bir yanındaki sinir bilim araştırmacılarının kullanımına sunmak için Blackrock Microsystems ile bir lisans anlaşmasına sahip. BrainGate ekibi, cihazı devam eden klinik deneylerde kullanmaya devam etmeyi planlıyor.

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