Bilim İnsanları, İnsan Beyninden Bilgisayar Üretmeyi Planlıyor

Bilgisayar geliştiricileri uzun zamandır özellikle yapay zekâ ile insan beyninin performansını taklit etmeye çalışıyorlar ancak bu teknikler hiçbir zaman insanların kendi organik beyinlerini kullanarak elde ettikleri çeşitli başarıları yakalayamadı.

Bilim insanları şimdi beyin hücrelerinin üç boyutlu koleksiyonlarından oluşan biyo-bilgisayarlar inşa ederek bu hayale daha da yaklaşabileceklerini umuyorlar. Bu bilgisayarların biyolojik donanım gibi çalışacağını ve yeni tür bilgisayarların hızla geliştirilmesine olanak sağlayacağını iddia ediyorlar.

Araştırmacılar şimdiden böyle bir beyin tabanlı bilgisayarı Pong oyununu oynaması için eğittiler ve yapay zekâya benzer türden yeni yetenekler üretebilmesi için ölçeklendirmeyi ve çoğaltmayı umuyorlar.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Thomas Hartung, "Bu yeni alana 'organoid zekâ' (OI) adını veriyoruz. En iyi bilim insanlarından oluşan bir topluluk, hızlı, güçlü ve verimli biyo-bilişimde yeni bir çağ başlatacağına inandığımız bu teknolojiyi geliştirmek için bir araya geldi." dedi.

Organoid Zekâ Neden Bu Kadar Önemli?

Bir dizi araştırmacı, bilgisayarlara güç sağlamak için beyin organoidlerine bakacak yeni bir çalışma önerdi. Bunlar bir laboratuvarda yetiştiriliyor ancak öğrenme ve hafıza gibi şeyler için kullanılan hücrelerin çoğu da dâhil olmak üzere beynin işlev ve modellerinin önemli yönlerini paylaşıyor. Araştırmacılar bu tür biyo-bilgisayarların silikon tabanlı bilgisayarlardan çok daha hızlı öğrenmesini umuyor. Organik bilgisayarların aynı zamanda daha verimli olacağını ve çok daha fazla ayrıntıyı depolayabileceğini umuyorlar.

Organik bilgisayarlar, bilişimi geliştirmenin yanı sıra, kendilerine ilham veren beyinler hakkında daha fazla bilgi edinmemize de yardımcı olabilir. Örneğin araştırmacılar sağlıklı organoidlerin nasıl öğrendiğini nörolojik rahatsızlıkları olan insanlarınkiyle karşılaştırabilir ve maddelerin beyne nasıl zarar verdiğini test edebilirler. Araştırmacılar, insanlarla aynı şekilde öğrenebilen, hatırlayabilen ve hatta belki de anlayabilen beyinler üretmenin etik zorluklar getirebileceğini de belirtiyor.