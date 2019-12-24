İnsan Beynine Benzer Mini Beyinler Üretildi

Başlık okunduğunda bilim kurgu senaryosu gibi görünebilir. Ancak günümüzde bilim adamları, beyin dalgaları üretebilen işlevsel sinir ağlarına sahip mini beyinler üretiyorlar.

Bezelye kadar bir büyüklüğe sahip olan bu mini beyinler, insan kök hücreleri kullanılarak yetiştiriliyor.

Kaliforniya Üniversitesinden Güzel Haber Geldi

Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda, ilk kez prematüre doğan bebeklerde gözlemlenen beyin dalgalarına benzer beyin dalgaları yayabilen mini beyinler üretildi. Üretilen mini beyinlerde aynı zamanda insanınkine benzeyen sinir ağı da bulunuyor.

Bu Ne Anlama Geliyor?

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada; daha önce insan beynine benzer bir organoid olmadığını, mini beyinlerin elektriksel aktivitesinin insan beynine çok yakın olduğunu bu nedenle de organoidlerin insan beyni gibi çalışmasını beklediklerini söylediler. Aynı zamanda üretilen mini beyinlerin hala insan beyni ile ciddi farklara sahip olduğu ileten araştırmacılar, bu keşfin laboratuvar ortamında işlevsel bir insan beyni üretmek için ciddi bir adım olmasından dolayı duydukları heyecanı da paylaştılar.

Otizm, epilepsi, bipolar bozukluk, depresyon, otizm ve şizofreni gibi nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkların, beynimizin gelişiminden kaynaklandığı düşüncesi göz önüne alındığında, bu çalışma tıp alanında bir dönüm noktası olabilecek boyutta.