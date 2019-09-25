İnsan Beynini Hacklemek Mümkün Mü?

Uzun bir süredir üzerinde tartışılan konulardan birisi de insan beyninin Hacklenmesi ile ilgili. Elon musk kurduğu Neuralink şirketi ile birlikte, bu sorun üzerinde durmayı planlıyor. İşte haberimizin detayları.

Hem SpaceX hem de Tesla Motors gibi şirketlerin kurucusu olan Elon Musk, büyük ses getiren projelere imza atıyor. Yapay zekadan korunmanın en kestirme yollarından birisinin de onunla birleşmek olduğunu ifade eden Musk, beynin makinelerle irtibat kurabileceğini söylemişti.

Bilim insanlarına göre insan beynini hacklemek mümkün değil

Elon Musk, insan beyninin hacklenmesi ile ilgili son derece olumlu konuşsa bile, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu aynı görüşte değil. Ona göre şu anda yapay zeka destekli insan-makine arayüzleri daha çok tıp alanında kullanılabilir.

Felçli hastaların beyin makine arayüzü ile birlikte, birçok faaliyeti gerçekleştirileceği ifade edildi. Örneğin 2014 Dünya Kupası'nın başlangıç vuruşunu yapan kişi, belden aşağısı felçli olan Juliano Pinto'ydu. Onun bunu yapmasını sağlayan ise mevcut BMI sistemiydi. Ayrıca beyin makine arayüzlerine en fazla yatırım yapan kuruluşlardan birisinin de DARPA olduğu ifade edildi.

Hanoğlu sözlerinin devamında beyin-makine arayüzlerinin şu an için insan beyninin tamamını anlayamadığını ifade etti. Ayrıca bunun çok çeşitli etik sorunların da ortaya çıkabileceğini söyledi. Örneğin felçli olan birisi vücudunun bütün kontrolünü yapay zekaya mı devredecek? Tüm bu sorular Elon Musk'ın projesi ile ilgili çelişkileri arttırıyor. Peki sizce Elon Musk bu projesini tamamen hayata geçirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.