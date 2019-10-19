İnsan Derisine Benzeyen Telefon Kılıfı Üretildi

Pek çoğumuz cep telefonlarımızın çizilmemesi ya da kırılmaması için kılıf kullansak da yeni tasarlanan bu kılıfın materyali sizi oldukça şaşırtabilir. Artık telefonunuzu korumak için dokunulmaya karşı tepki veren ve insan derisine benzer bir materyalden üretilen kılıfı kullanabilirsiniz.

Fransa’daki Telecom ParisTech isimli üniversitede araştırma yapan Marc Teyssier ve iş arkadaşları tarafından geliştirilen yapay deri, belli hareketlere karşı tepki gösterecek şekilde tasarlandı. Bu yapay deri; kaydırma, germe ve yönlendirme gibi hareketleri tespit edebiliyor.

Yapay deriyi tasarlayan Teyssier, bunu yapma nedenini “Telefonumu çimdiklemek istedim” şeklinde ifade ediyor. Teyssier’in tasarladığı bu deri, aynı zamanda insanların duygusal iletişimlerini taklit eden hareketlere de cevap verecek şekilde tasarlandı. Örneğin, deri üzerine sert bir baskı uygulandığında bu hareketi öfke ile ya da hafifçe tıklatıldığında bunu ilgi aramak ile ilişkilendiriliyor.

Gerçek deriye benzeyen kılıf ürkütücü görünse de araştırma ekibinin geliştirdiği, deriye benzemeyen daha normal bir dizayn da bulunuyor. Ayrıca Teyssier ve ekibi sadece telefon kılıfı yapmakla yetinmemiş. Bu kılıflar touchpad ve akıllı saat gibi şeyler üzerinde de kullanılabiliyor.

Yapay deri, bakır tabloların iki silikon tabaka arasına yerleştirilmesi ile elde edilmiş. Deriye uygulanan baskı, sistemin elektrik yükünü değiştiriyor. Teyssier’in açıklamalarına göre bu şekilde esneyebilen ancak aynı zamanda dokunmayı tespit edebilen bir şey geliştirmek oldukça zor olmuş. Yapılan keşif oldukça ilginç olsa da kimin böyle bir kılıf kullanmak isteyebileceği ise ayrı bir merak konusu.