İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Et Üretildi

İnsan eti tadında bitki bazlı et ürettiğini açıklayan yenilikçi şirket, tepki toplamayı başardı. Cadılar Bayramı gösterisi olarak hazırlanan etler, kısa süre içerisinde satıştan çekildi.

Google'da "insan etinin tadı nasıldır" diye arattım ve ciddi anlamda midemi bulandırdı. İnek veya domuz bile yemem ama İsveçli bitki bazlı protein markası Oumph'un sınırlı sayıdaki "insan eti, bitki bazlı burgeri" ile başa çıkabilirdim.

Ürünlerini Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde satan Oumph, bir kereye mahsus Cadılar Bayramı gösterisi olarak 'insan eti tarzı burgerler' yarattı ve onları Stockholm'deki bir yemek kamyonunda satışa çıkardı. Şirket, Pazar günü yaptığı açıklamada, burgerlerin resmi olarak durdurulduğunu ve aksi halde ürkütücü olacağını ekledi.

İsveçli şirketten insan eti tadında bitki bazlı et

Oumph, hayvanların acı çekmesini de azaltan, çevreye karşı sorumlu bir yemek yolu olarak bitki bazlı alternatifleri savunma işinde. İnsan-et fikri şok edici bir değere sahip olsa da, tüketicilerin yiyeceklerinin, özellikle de hayvanlardan yapılan ürünlerin kökenini sorgulamasını sağlamayı amaçlıyor.

Bir tanıtım videosunda şef ve Oumph'un kurucu ortağı Ankan Linden, projenin merak ve biraz da iğrenme uyandırmasını beklediğini ve fikrin insanları rahatsız etmesnin mümkün olduğunu söyledi.

Oumph bu yenilikçi burger fikrini, korku tropiklerini oynayan ve çeşitli sebzeler içeren yarı korkunç bir video ile duyurdu.

Bir şirket, tadı insan eti gibi olan bir sahte et burgeri geliştirdiğini söylediğinde, bu ciddi bir soruyu gündeme getiriyor: Üretici, insan etinin tadını nasıl biliyor? Bir Instagram kullanıcısı sordu ve Oumph, "Araştırmak için sayısız saat harcadık" yanıtını verdi.

Şirketin kurucu ortağı Linden, "Bunun çılgınca olduğunu biliyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Günün sonunda kimse ölmeyecek. Kimse hapse girmeyecek."

Oumph isimli firmanın şefi olan Ankan Linden, tarifte gizli baharatlardan bahsetti, ancak gerçek insan etinin tadına hiç bakmadığını söyledi.

McDonald's'tan Bitki Bazlı Burger Geliyor

McDonald's bitki bazlı burger ne zaman denenmeye başlanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan McDonald's Amerika Birleşik Devletleri'nde başlanacak denemeler için uzun bir süredir beklenmekte olan tarih bilgisini paylaştı.

McDonald's'ın bitki bazlı burgerleri yakında denenmeye açık olacak. Fast food zinciri tarafından yapılan açıklamaya göre yeni burgerler 3 Kasım'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde 8 restoranda müşterilere sunulabilecek.