İnsan Eti Tadındaki Vegan Burgere Ödül Verildi

Son yıllarda yapay et üretimi fazlasıyla gündemdeyken İngiltere'de yer alan Oumph, insan eti tadında olduğunu iddia ettikleri bitki bazlı et üretti. Cadılar Bayramı için konsept olarak üretilen vegan burger, Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde Marka Deneyimi & Aktivasyonu kategorisinde Gümüş Aslan ödülüne layık görüldü.

Burgerin içeriğinde soya, mantar, buğday proteini, bitki bazlı kompost ve gizli bir baharat karışımı kullanıldı.

"Yemeye Cesaretin Var Mı?"

Burgerin tanıtımında "Yemeye Cesaretin Var Mı?" sloganını kullanan şirket, hayvan eti üretimi ve tüketiminin ahlaki yönüne farklı bir açıdan dikkat çekti. Burgerin tanıtım afişinde ise "Bu burger üretilirken hiçbir insan zarar görmedi!" ifadesi yer aldı. Açık bir şekilde alaycı bir tavır içeren bu söylem, bazı firmaların reklamlarında hayvanları kullandıktan sonra reklam içeriğinde hiçbir hayvanın zarar görmediğine dair mesajının bir kopyası.

Reklam kampanyasının arkasındaki isim olan Lola MullenLowe, bitki bazlı etlerin artık herhangi bir etin tadını taklit edebilecek seviyede geliştiğini belirtti.