İnsan Kafatasında Yeni Bir Organ Bulundu!

Bilim adamları kafamızın merkezine yakın bir yerde daha önce keşfedilmemiş bir tükürük bezi çifti tespit etmiş olabilir. İnsan kafastasında yeni bir organ bulunmuş olabilir. İşte ilginç ve merak edilen detaylar.

İnsan Kafatasında Yeni Organ Bulunmuş Olabilir

Standart anatomi ders kitaplarına göre, vücutta sadece üç ana tükürük bezi seti bulunuyor. Bunlardan biri dilin altında, diğeri çenenin altında ve üçüncüsü kulaklara yakın. Yeni tespit edilen potansiyel dördüncü çift, burun boşluğunun boğazla birleştiği yere yakın bir yerde bulunuyor.

Araştırmacılar, prostat veya üretral bez kanseri teşhisi konmuş 100 hastanın bilgisayarlı tomografi taramalarına bakarken bu alışılmadık yapıları fark ettiler. Daha sonra iki kadavradan dokuları incelediler ve yapıların tükürük bezlerine benzer olduğunu buldular.

Bulgu doğrulanırsa, tükürük bezlerinin yaklaşık 300 yıl sonra ilk keşfi olacak. Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz."

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