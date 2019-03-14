İnsan Kanıyla Sivrisinekleri Öldürerek Sıtmayı Yenecekler

Yapılan yeni bir bilimsel çalışma ivermektin haplarının, zararlı yan etkilere sebep olmadan neredeyse her insan üzerinde sıtmayı kontrol altına almak için kullanılabileceğini gösterdi. Türünün ilk örneği olan çalışma ile ivermektinin insan kanını sivrisinekler için zehirli hale getireceği ve kan içen sivrisineğin ölerek, sıtmayı yaymasının engellenebileceği belirtildi.

Geliştirilen yeni ilaç Burkina Faso’nun kırsal bölgelerinde denenmeye başkanırken, yapılan ilk çalışmaların ardından sıtma vakalarının yüzde 20 oranında azaldığı görüldü. Colorado State Üniversitesinde yapılan çalışmalar ile bugüne kadar ilk defa sıtmayı yenmek yerine, hastalığın yayılmasını sağlayan canlının yeteneklerini engelleyecek bir çözüm üretilmiş oldu. Bugüne kadar sıtmanın yayılmasını sağlayan sivrisineklerle böcek öldürücüler, anti-sıtma ilaçları ve imha çabalarıyla mücadele ediliyordu.

Lancet isimli yayında araştırmanın yazar Dr. Brian Foy ile bir röportaj yapıldı. Foy röportajda, “İvermektin, ısırılan kişinin kanını sivrisinekler için ölümcül hale getiriyor. Sivrisinekleri öldürmek, hastalığın başkalarına yayılma oranını büyük oranda azaltıyor.” açıklamasını yaptı.

Özellikle Afrika ülkelerinin en büyük problemlerinden bir tanesi olan sıtma, kan yoluyla önce sivrisineklere geçiyor, sonrasında da ısırılan diğer kişiye bulaşıyordu. Bu sebeple bataklık alanları kurutmak, böcek ilaçları sıkmak ya da sıtma olan insanları iyileştirmek gibi çözümler üretiliyordu.

İvermektin ile birlikte sivrisinekten sıtmanın yayılmasının önüne geçilme ihtimali artarken, aynı ilaç daha önce nehir körlüğü (Onkoserkiyaz) ve kuduz gibi hastalıklar üzerinde denenmişti. İlacı ilk defa sıtma konusunda deneyimleyen bilim insanları, 18 hafta içerisinde aralarında 590 çocuğun bulunduğu 2,700 insan üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiler. Sekiz farklı köyde, üç haftada bir doz ivermektin alan insanların tepkilerini ölçen araştırmacılar, hastalığın yayılma oranını yüzde 20 oranında azalttıklarını gördüler.