Tükenmiş Bir İnsan Soyunun En Eski Kalıntıları Bir Mağarada Bulundu

Denisovalılar olarak bilinen gizemli insan soyunun en eski kalıntıları, bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, yeni çalışma kapsamında 200 bin yıllık kemikler ile ilk kez modern insanın bu soyu tükenmiş akrabaları ile bağlantılı taş eserler keşfetti.

İlk olarak on yıldan biraz daha uzun bir süre önce adlandırılan Denisovalıların Neandertallerin ardından gelen, modern insanın bilinen en yakın akrabası olduğu belirtildi.

Denisovalı fosilleri üzerinde yapılan DNA analizi, söz konusu soyun bir zamanlar Asya kıtasında, Güneydoğu Asya adasında ve Okyanusya'da yaygın olabileceğini ve en az iki farklı Denisovalı grubunun modern insanın ataları ile ilişki kurduğunu gün yüzüne çıkardı.

İnsan Soyunun En Eski Kalıntıları Sibirya Mağarasında

Araştırmacılar, bu zamana kadar sadece yarım düzine Denisovalı fosili keşfetti. WordsSideKick'in daha önce aktarmış olduğu bilgilere göre Sibirya'da yer alan Denisova Mağarası'nda beş tanesi bulundu, bir tanesi de Çin'deki kutsal bir bölgede keşfedildi.

Bilim insanları, şimdi de aynı mağarada 3 Denisova fosili daha keşfetti. Araştırmacıların tahminine göre bulunan kemikler 200 bin yaşında olabilir. Bu da onları şimdiye kadar bulunan, bilinen en eski Denisovalılar yapıyor. Bundan daha önce bilinen en eski Denisovalı yaklaşık 112 bin ila 194 bin yaşındaydı.

Yeni çalışmada araştırmacılar Denisova Mağarası'ndan 3 bin 791 kemik kalıntısını inceleme altına aldı. Soyu tükenmiş Denisovalıların kemiklerinde önceki DNA araştırmalarına dayanılarak birkaç bulgu arandı.

Bu kalıntılar arasında 5 insan kemiği tespit edildi. Bunlardan dördü, kimliklerini ortaya çıkaracak kadar DNA içeriyordu. Biri Neandertal, diğer üçü ise Denisovan'dı.

Avusturya'da yer alan Viyana Üniversitesinde arkeoloji bilimcisi olan Katerina Douka, WordsSideKick.com'a yapmış olduğu açıklamada, "Denisova Mağarası'nda üç yeni Denisova kemiğini tanımlamak son derece heyecan vericiydi" dedi.

Araştırmacılar, bu Denisovan fosillerinin yaşını, bulunduğu toprak tabakasına dayanarak tahmin etti. Bu katman aynı zamanda Denisovan yaşamı ve davranışları hakkında oldukça önemli arkeolojik ipuçları niteliğinde bir dizi taş ve hayvan kalıntısı taşıyordu.

Yeni bulgular, Denisovalıların iklimin sıcak ve günümüzle karşılaştırılabilecek seviyede olduğu bir dönemde yaşadığını da gösteriyor. Mağarada bulunan hayvan kalıntıları da Denisovanların geyik, ceylan, bizon ve benzerleri ile beslenmiş olma ihtimalini güçlendiriyor.