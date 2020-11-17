İnsanlar Hayatının Yaklaşık 9 Yılını Telefon Kullanarak Geçiriyor

Akıllı telefon bağımlılığının özellikle içerisinde bulunduğumuz dijital çağda gerçek bir sorun olduğunu hemen her bilinçli akıllı telefon kullanıcısı biliyor. İnsanların gündeme getireceği kadar büyük bir sorun olmasa da günün önemli bir kısmını akıllı telefon başında geçiren kişiler için üzerinde durulması ve aşırı kullanımı önlemek amacıyla bir an önce ele alınması gereken sorunlardan bir tanesidir. Yakın bir zamanda bir karşılaştırma sitesi olan WhistleOut tarafından yapılan bir araştırmaya göre ortalama bir insan yaklaşık dokuz yılını telefon kullanımı ile tamamlıyor.

Çarpıcı Araştırma: İnsanlar 9 Yılını Telefon Kullanımı İle Tamamlıyor

İnsanların büyük bir kısmı, yeni tip koronavirüsle birlikte günlerinin önemli bir kısmını yirmi birinci yüzyılın çokça kullanılan teknolojilerinden akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsollarının başında geçirmeye başladı ve araştırmalara bakılırsa bu oran azalmak yerine giderek artıyor.

WhistleOut tarafından yapılan bir araştırma ile gün yüzüne çıkan telefon kullanımı istatistiklerine göre X kuşağı günde ortalama 3,7 saatini telefon başında geçiriyor, X kuşağı ise her gün 3 saatini telefon ekranının başında geçiriyor. Araştırmaya göre insanlar hayatının dokuz yılını akıllı telefonunun ekranı başında geçiriyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda akıllı telefonların insanlar tarafından aşırı bir biçimde kullandığı düşünülebilir. En nihayetinde dokuz yıl boyunca düzenli olarak telefon kullanmak, günün önemli bir kısmını telefonun başında geçirmek göze çok kötü sonuçlara yol açabilecekmiş gibi gelebilir fakat duruma geniş çaplı bakılırsa bunun da insan hayatı boyunca yapılan diğer eylemlerden hiçbir farkının olmadığı görülebilir.

Yıllarını herhangi bir eylemde bulunarak geçiren çok fazla insan var. Öyle ki hayatı boyunca bir şeyleri sürekli olarak tekrarlamayan insanın olmadığı düşüncesini ileri sürmek çok doğru olabilir. İnsanların hayatı boyunca yaptığı eylemlere uyumak örnek verilebilir. İnsanlar gün içerisinde çok fazla enerji harcayabiliyor fakat hiçbir eylem yapmadan akşama kadar otursa bile belirli bir miktarda enerji kaybeder ve buna bağlı olarak gece vakti uyumaya ihtiyaç duyar.

Hayat artık eski zamanlara göre çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor. İnsanlar artık öğünlerini daha hızlı bir şekilde tamamlıyor. İşinizi bitirip öğle molası verdiğiniz zaman molanın uzunluğuna bağlı olarak yemeğinizi hızlı yiyip işe geri dönmeniz gerekebilir. Başka bir senaryoda ise işe sabah erkenden gitmeniz ve dolayısıyla yemek bile yememeniz gerekebilir ancak bütün bu senaryolara rağmen ortalama bir insan yaklaşık beş yılını yemek yiyerek geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürdükçe bu sayı da muhtemelen artmaya devam edecek ancak buradaki asıl sorunun telefonun kullanım süresinin olması değil, onu kullanırken insanın ne yaptığı olarak görülmesi gerektiği düşünülüyor.