İnsan Yapımı Bir Aletin İniş Yaptığı İlk Astreoitte Su Olabilir

Japonya Uzay Ajansı (JAXA) kısa bir süre önce uzay keşif tarihinde bir ilke imza atarak, Ryugu isimli gök taşına iniş yapmıştı. Asteroit üzerinde yapılan incelemeler sonunda, suyun varlığına dair ibareler bulundu.

JAXA, yaklaşık bir ay önce Hayabusa2 isimli uzay aracını Ryugu asteroitine indirerek, önemli bir adımı daha atlamıştı. Asteroit üzerinden taş örnekleri alarak, Dünya’ya geri dönmeye çalışacak olan uzay aracı, iniş yapmasının ardından gök taşı üzerinde incelemeler yapmaya başlamıştı. Bugün Kyodo Haber Ajansı, incelemelere dair önemli bilgileri okuyucularına aktardı.

Haber ajansının haberinde Aizu Üniversitesi, Japonya Uzay Araştırma Ajansı ve diğer kurumlardan bir araştırma ekibi, uzay aracının kızılötesine yakın spektrometresinin, Ryugu'nun yüzeyinde "hidroksil içeren mineraller" olduğunu tespit ettiğini belirtti.

Aizu Üniversitesinden Kohei Kitazato, "Ryugu'yu, bir miktar su olduğu tahminine dayanarak hedef olarak seçme kararı yanlış değildi." değerlendirmesinde bulundu. Eğer asteroitten alınan örnekler, Dünya'daki suyun izotoplarıyla benzer bir bileşime sahipse asteroitte su bulunduğu hipotezinin doğru olduğunun kanıtlanabileceği bildirildi. Su örneklerinin yanı sıra elde edilen örneklerde yaşamın yapı taşları olabilecek bazı organik maddelerin içerdiği görüldü.

Yapılacak hazırlıkların ardından asteroitin yüzeyine patlayıcı yerleştirecek olan ve yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesinden sonra ortaya çıkacak taş örneklerini toplayacak Hayabusa2, bu örnekleri Dünya’ya getirerek, uzay madenciliğinin kapısını aralamaya çalışacak.