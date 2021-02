İnsan Yüzlü Köpek Balığı Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Bir balıkçının tesadüfen keşfettiği insan yüzlü köpek balığı ilk kez görüntülendi. Peki, köpekbalığının diğer köpek balıklarından farklı olarak bir insan yüzüne sahip olmasına ne sebebiyet verdi?

Endonezya kıyılarında çalışan bir balıkçı, geçen günlerde çoğu insana göre çok alışagelmişin dışında bir keşif yaptı. Abdullah Nuren isimli bir balıkçı, olay anı hakkında paylaşılmış bilgilere göre ölü bir yavru köpekbalığı bulduğunda Rote Ndao ise yakınlarında balık tutuyordu. Ölü bir köpek balığı bulmak dahi tek başına bir enteresan durum olabilir ancak köpek balığının ölü olmasının yanı sıra enteresan olan bir durum daha vardı: Köpek balığının sahip olduğu insan yüzü.

Nuren, köpek balığını ters çevirdiğinde onun iki büyük gözünün olduğunu ve ağzının açık olduğunu gördü. Yavru köpek balığı, yüzü ile tam olarak bir çizgi film karakterine benziyordu. Köpek balığının bir tür mutasyon kurbanı olduğu ve yaşamının tuhaf görünümünden ötürü oldukça kısa sürdüğü açık bir şekilde görülüyor ancak sevimli ve minik deniz canlısının gözleri ve ağzı ile nasıl insana benzediğine dair daha iyi bir açıklama olabilir.

Köpek balığını keşfeden balıkçının onun tuhaf görünümüne ilişkin hiçbir açıklaması yoktu ancak köpek balığının fotoğraflarının çevrim içi ortamda yayılmaya başlaması ile bazı teoriler de ortaya çıkmaya başladı. Yavru köpek balığı bilim insanlarının incelemesinden geçmeden önce onun gelişimi sırasında neler yaşadığını söylemek mümkün olmasa da bir Twitter kullanıcısı, insanların kafasındaki soru işaretlerini giderebilecek türde bir açıklamada bulundu.

so it doesn’t divide your eyes properly. There’s different levels of severity, hence why this one has one “eyeball” with two pupils, so it probably only partially divided. It’s been seen before in sharks, if you’ve ever seen this picture. Few cylopic foetuses survive pregnancy pic.twitter.com/2t4wXWX3LC