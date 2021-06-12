Denizli'de İnsan Yüzlü Örümcek Bulundu

İnsan yüzlü örümcek sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz gün Denizli'de görülen ve kısa sürede merak uyandırmayı başaran köşeli yengeç örümceği, Türkiye'de ilk kez rastlanmıyor. Sosyal medyadaki pek çok kullanıcı örümceğin insana benzediğini söylüyor.

Halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, son zamanlarda Türkiye'de sık sık görülmesiyle merak uyandırıyor. İlk olarak 1805 yılında Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından keşfedilen ve Thomisus Onustus olarak tanımlanan bu örümcek, pek çok kişiye göre insansı bir yüze sahip.

Köşeli yengeç örümceğinin görüldüğü son bölge Denizli oldu. Merkezefendi bölgesinde yaşayan Burak Deniz Tutkun tarafından fark edilen köşeli yengeç örümceği, arıyı öldürürken yakalandı.

İnsan yüzlü örümcek sosyal medya gündeminde

Şu ana kadar Türkiye'de 7 defa gözlemlenen bu örümcek, Burak Deniz Tutkun tarafından bilinmiyordu. Arıyı yakalarken örümceğe yakından bakan ve insan yüzüne benzediğini fark eden Tutkun, hayrete düştüğünü ifade etti. Burak Deniz Tutkun örümcek hakkında şunları söyledi:

''İş yerimde dolaşırken hayvanlara yem veriyordum. Dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm ve baktım üzerinde insan yüzlü örümcek vardı. Tuttum ve ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye’de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra sosyal medyaya atınca bazı arkadaşlar ulaştı. Biz de araştırmasını yaparak Türkiye’de 7’ncisinin bizde olduğunu gördük. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm ve o da çok şaşırdı. Herkes şaşırıyor, arayıp soruyorlar ve kimisi sahte olduğunu söylüyor. Örümceği sonrasında doğal ortamına salacağım. Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üreyerek çoğalsın, bunun tabii ki de çifti vardır.''

İnsan yüzlü örümcek ayrıca geçtiğimiz günlerde Manisa'da da görülmüştü. Rehber öğretmen olan makro fotoğrafçısı Erdem Arif Yiğit'in Manisa'da bulduğu örümcek, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci seçilmişti.

İnsan yüzlü örümcek, yırtıcıların veya üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek avcılarından korunuyor. Pek çok kişi bu örümceğin insana benzediğini düşünse de bazıları insanla alakası olmadığına inanıyor. Peki ya siz köşeli yengeç örümceğinin insana benzediğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.