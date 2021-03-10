Araştırmacılar İnsan Yüzünde Binlerce Böceğin Yaşadığını Söylüyor

İnsan yüzünde binlerce böcek yaşıyor. Yüz akarları olarak bilinen bu eklem bacaklılar yüzümüzde, dirseğimizde veya kemik bölgemizde hayatını sürdürüyor olabilir. Ayrıca en sevdikleri şey ise vücudumuzda üremek.

Demodex folliculorum olarak da bilinen yüz akarları, cildinizdeki kıl köklerinde yaşayan ve ölü deri hücrelerini besleyen küçük böcek benzeri organizmalardır. Mikroskobik kenelere benziyorlar ve sekiz bacaklı bir vücuda sahipler. Yüz akarları genellikle 0,2 ila 0,4 milimetre arasında ve kredi kartı kalınlığının yarısından daha küçük.

İnsan yüzünde yaşayan böcekler: yüz akarları

Ayrıca en çok insanlarda yaşadığı bilinen iki tür bulunuyor: Demodex folliculorum ve Demodex brevis. Bu akarlar genellikle ince ve kırışık deri üzerinde yaşıyor ve yuvalarını dirseklere, dizlere, kürek kemiklerine veya yüze kuruyor.

Bilim adamları, 200.000 yıl önce insanlığın doğuşundan beri bu akarların yüzümüzde yaşadıklarından şüpheleniyor. Geçtiğimiz dönemde yürütülen araştırmalar, neredeyse gezegendeki her yetişkinin bunlardan binlercesine sahip olduğunu gösteriyor. Bebekler bile doğumdan birkaç gün sonra ebeveynlerinden yüzlerce akar alıyor.

Bu minik organizmaların yüzünüzü kendi evi haline getirme düşüncesi mide bulandırıcı gelebilir ama aslında çok yaygın bir durum. Yüzünüzdeki atıkları ve ölü deriyi temizleyerek onları yok etmek ise mümkün değil.

Ancak insan sağlığı için büyük sorunlar yaratmadığını da hatırlatalım. Sadece egzama veya rosacea (gül hastalığı) gibi birtakım cilt sorunlarında ortaya çıkıyorlar. Yüz akarlarının aşırı büyümesi ise demodikoz olarak adlandırılıyor ve tedavi gerektiriyor. Fakat ister inanın ister inanmayın bazı durumlarda yüz akarları cilt için faydalı olabilir.

Yüzümüzde yaşayan binlerce akarın zevk aldıkları tek şey ise üremek olabilir. Araştırmaya göre, dişi olanlar yumurta bıraktıkları gözeneklerinizin derinliklerine giriyor ve orada çoğalıyor.

Ayrıca cilt uzmanlarının açıklamasına göre bir kısmını temizleyebilir, ama hiçbir zaman tamamen ortadan kaldıramazsınız. Yüzünüze antiseptik temizleyiciler kullansanız bile en fazla 6 hafta içinde geri dönecekler. Bu yüz akarlarını havlulardan, yastıklardan veya sevdiklerinizden alabilirsiniz.

Araştırmacılar, atalarımız hakkında bilgi edinmek için yüz akarlarını inceliyor. Farklı coğrafi bölgelerde farklı soylara dönüşen bu türler, insanlarla birlikte gelişti. Bilim adamları, farklı soyların DNA'larını karşılaştırarak farklı insan gruplarının dünya çapında nasıl göç ettiklerini takip ediyor. Örneğin bir araştırma, Avrupa akarlarının Doğu Asya akarlarından yaklaşık 40.000 yıl önce genetik olarak ayrıldığını gösterdi.