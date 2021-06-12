İnsanın Hatırlayabileceği En Eski Anı Ne Zamandan Başlıyor?

Yeni bir çalışmaya göre ortalama bir insanın hatırlayabileceği en eski anı sadece iki buçuk yaşında olduğu zamanlardan başlıyor. Hakemli dergi Memory'de yayımlanan bulgular, insanların genellikle iki ila üç yaşlarında olduğu zamandan itibaren hatırlamaya başlayabildiğini gösteriyor.

İnsanın Hatırlayabileceği En Eski Anı 2,5 Yaşına Denk Geliyor

Yeni bir araştırmaya göre insanların hatırlayabildiği en eski anı sadece iki buçuk yaşında olduğu zamana denk geliyor. Hakemli dergi Memory'de yayımlanan bulgular, insanın ileride hatırlayabileceği ilk anıların iki buçuk yaşından itibaren yaşananlardan oluştuğunu gösteriyor.

Newfoundland Memorial Üniversitesinden Çocukluk Amnezisi Uzmanı ve çalışmanın baş yazarı Dr. Carole Peterson, kişinin en eski anısının statik bir anı olmaktan ziyade hareketli bir anı olduğunu belirtti. Peterson, birçok insanın kendisine en eski anıları sorulduğunda gözünün önüne çeşitli anılardan oluşan bir havuzun gelmesini buna bağlıyor.

Peterson'a göre bir insana en eski anısı sorulduğunda kafasında büyük bir boşluk değil, yetişkinlik ve çocukluk dönemindeki anılardan oluşan büyük bir havuz oluşuyor. Dr. Peterson, insanın hatırlayabileceği en eski anı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Farkında olmasalar da insanların iki yaşından itibaren yaşadığı birçok şeyi hatırladıklarına inanıyoruz" dedi.

Çalışmanın baş yazarına göre bunun iki nedeni var. İlki, bir insana en eski anısı sorulduğunda sadece saniyeler içerisinde eski anıları hatırlamaya başlaması.

Bu insandan birkaç tane daha eski anısını söylemesi istendiğinde çocukluk dönemine ait anılarını hatırlamasını sağlamak mümkün. Bu kişilere ne kadar çok soru yöneltilirse o kadar kolay bir şekilde eski anıları hatırlıyorlar. İkinci neden, insanların ilk anılarını yanlış tarihlendirmesi. Dr. Peterson'a göre insanlar en eski anılarını hatırlarken o zamankinden çok daha yaşlı olduğunu düşünüyor.

Dr. Peterson, 20 seneden daha fazla bir süredir özellikle çocuk ve yetişkinlerin eski anılarını hatırlama becerisine odaklanarak hafıza ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Bu son araştırmada çocukluk amnezisi üzerine yazdığı 10 araştırma makalesini ve 1999'dan beri hem yayımlanmış hem de yayımlanmamış verilerinin analizlerini gözden geçirdi.

Çalışma toplamda 992 katılımcı ile gerçekleştirildi. 697 katılımcının anıları, onların ebeveynlerinin anıları ile karşılaştırıldı. Çalışmada çocukların hatırladığı en eski olaylar ebeveynler tarafından doğrulandı. Ebeveynlere göre çocuklar o zaman ne olduğunu hatırlayabildi.