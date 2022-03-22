İnsanlar Google Earth'ta Su Altında Kalmış Bir UFO Gördüklerini Düşünüyorlar

Bir "UFO araştırmacısı", Pasifik Okyanusu'nun dibinde eski uzaylıların kanıtlarını keşfettiğini söylüyor. Araştırmacı Scott Waring, bu ayın başlarında yapmış olduğu keşfi paylaştı. Waring, Peru'nun Nazca sahilinde Google Earth'ü incelerken bulduğu dairesel bir nesnenin batık bir UFO olduğuna inanıyor.

İnsanlar Peru Kıyılarında Batık Bir UFO Bulduklarını Düşünüyorlar

Waring'in bulduğu nesne Nazca'dan 450 mil uzakta.

Uzaylıların var olduğu ihtimali hakkında her zaman çok fazla şüphecilik olmuştur. Bazı bilim adamları, henüz keşfetmediğimiz gezegenlerde uzaylı yaşamın var olduğuna inanıyor. Diğerleri ise uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğine ve bunun da yıllar içinde rapor edilen bir yığın "UFO gözlemi" ile sonuçlandığına inanıyor. Ahtapotların uzaylı olduğunu iddia edenler bile var.

Bu batık UFO'nun hikâyesi kesinlikle merak uyandıran bir keşif. Waring'in Mart ayı başlarında bildirdiği UFO, Waring, Google Earth'ü kullanarak Pasifik Okyanusu'nu "keşfederken" keşfedildi. Söz konusu nesne karanlık bir daire ve Peru kıyılarında yer alıyor.

Waring, nesnenin okyanusun dibinde yatan neredeyse 5 mil genişliğinde bir UFO olduğuna inanıyor. Ayrıca bir şekilde Peru'daki Nazca Çizgileri ile doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyor. Bu bağlantının batık UFO'nun çizgilere yakınlığı nedeniyle güçlendirildiğini söylüyor.

Nazca Çizgilerinin Uzaylılarla İlgisi Ne?

Peru'daki Nazca Çizgileri.

Nazca Çizgileri, Nazca Çölü'ndeki bir grup jeogliftir. Arkeologlar, gökyüzündeki tanrılarla iletişim kurmak için olası bir girişim olduklarını düşünüyorlar. Başka bir kesim ise kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlem noktaları olarak kullanıldıklarına inanıyor. Ne yazık ki çok eski oldukları için arkalarındaki gerçek anlamı asla bilemiyoruz.

Waring, antik Nazca kültüründeki insanların iletişim kurmaya çalıştığı tanrıların uzaylılar olabileceğine inanıyor. Elbette, her şey mümkün ancak bu iddianın gerçekliğini ispatlayabilecek sağlam bir kanıt yok.

Pasifik Okyanusu'nda batık bir UFO bulma düşüncesi, uzaylı yaşamı hayranlarını heyecanlandırmak için yeterli olsa da bu cismin esasında UFO olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Okyanusun dibindeki doğal bir şey ya da bir tür batık çöp bile olabilir. Kesin bir kanıt olmadan, kesin olarak söylemenin bir yolu yok.

Dışarıda uzaylı yaşamı olabilir. Sonuçta oldukça büyük bir evrende yaşıyoruz. Ne yazık ki bilmemizin pek imkânı yok ancak bildiğimiz şey, uzaylı yaşamı arayan bilim adamlarının bile onu bulamamış olmasıdır. Bu yeni nesne uzaylıların varlığına dair başka bir ipucu olabilir mi? Sanırım buna karar vermek size kalmış.