İnsanlar, Yeni Birileriyle Tanışmak için 48 Kilometreden Fazla Yol Gitmek İstemiyor

Yeni biriyle tanışmak için kaç kilometre yol gidebileceğinizi daha önce hiç düşündünüz mü? Yapılan bir ankete göre arkadaşlık uygulamaları kullanan insanların çoğunun hayatlarının aşkıyla tanışmak için gitmeye istekli oldukları mesafenin en fazla 48 kilometre olduğu ortaya çıktı.

HireAHelper isimli nakliye hizmeti sunan şirketin haziran ayında yayınlamış olduğu anket sonuçlarına göre insanların üçte ikisi kendi şehirlerinde olmasa da çok uzak mesafede olmayan partnerler bulmak istiyor. Geriye kalan üçte birlik kısım ise bulunduğu çevreden ya da şehirden çıkmak istemiyor.

Ankete göre kullanıcıların yüzde 41’i ise uzak mesafe ilişkilerine sıcak bakmıyor. Aşık oldukları kişi için yaşadıkları yeri değiştirmeye gönüllü olan insanların oranı ise yüzde 68 civarında. Ancak bunun şartı ise ilişkinin en az altı aydır sürüyor olması.

Ankete bakıldığında kadınların sevdikleri insan için şehir değiştirme isteklerinin daha düşük oranlarda olduğu görünüyor. Ancak erkeklerle aralarındaki fark o kadar da fazla değil. Erkeklerin yüzde 11’i yaşadıkları yerden ayrılmayacaklarını söylerken kadınların da yüzde 13’ü bunu istemediklerini söylüyor.

Her ne kadar insanların büyük bir kısmı randevuları için 48 kilometre gitmeyi göze alsa da bunun iyiye işaret olduğu söylenemez. Çünkü 2015 yılında The Guardian gazetesinin açıkladığı rapor, Tinder kullanıcılarının yüzde 42’sinin halihazırda bir ilişkileri olduğunu ortaya çıkarmıştı.