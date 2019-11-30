İnsanlara Göre Tinder'ın Zaman Kaybı Olduğu Ortaya Çıktı

Tinder ile ilgili insanların çok farklı görüşleri olabilir. Bazıları onun çok yararlı olduğunu düşünürken bazıları da zaman kaybı diye değerlendiriyor. İşte haberimizin detayları.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Psikoloji fakültesinde danışmanlık yapan Tront Viggo, Tinder ile iletişim kurmanın zor olduğunu ifade etti. Tinder kullanmadan tek gecelik ilişki yaşayan kişilerin, Tinder platformunu fırsat olarak görmediği ifade edildi.

Tinder ve gerçek hayat birbiriyle doğru orantılı

Bazıları gerçek hayatta başarılı olamayan kişilerin Tinder içerisinde başarılı olabildiğini söylüyor. Ancak durum kesinlikle böyle değil.

İnsanları birbirleriyle eşleştiren uygulamalardan birisi olan Tinder, size yakın kişileri ortaya çıkarıyor. Böylece onlarla daha hızlı bir şekilde temas kurma imkânı elde ediyorsunuz. Sağa kaydırdığınız kişi sizi beğenirse o da sağa kaydırıyor ve böylece konuşmaya başlıyorsunuz.

Eğer konuştuğunuz kişiyle iletişim kurmakta zorlanırsanız bu, gerçek hayatta da böyle biri olduğunuzu gösteriyor. Bu nedenle Tinder platformundan çok fazla beklentiye girmeyin. Peki sizce Tinder gerçekten de başarılı eşleşmeler sağlayabiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.