İnsanlardan Daha Zeki Makineler Sonumuzu Getirebilir

Cambridge ve Oxford araştırmacıları tarafından hazırlanan 'Yapay Zekanın Kötüye Kullanımı' isimli raporun yazarlarından Dr. Shahar Avin, Habertürk'e konuştu.

“Bir gün kendimizden zeki makineler yapabiliriz ve onlar gezegenin kontrolünü ele alabilirler.”

Yapay zekayı, makinelere insan gibi düşünme özelliği kazandırmak üzerine çalışan bir akademik alan olarak tanımlayan Avin, makinelerin fiziksel olarak insanlara benzemesine gerek olmadığının altını çizdi. 60'lardan bu yana insanların yapamadığı işleri makinelere yaptırdığını ancak son 10 senede makinelerin boyut atladığına dikkat çeken bilim insanı, artık bilgisayarların insanlara has becerileri 'anında' yerine getirebildiğine dikkat çekti.

Şu anda güvenlikten tarıma, savunma sanayinden sağlığa, çok sayıda alanda yaygın şekilde kullanılan yapay zekanın tehlikelerini dijital, fiziksel ve siyasi olmak üzere 3 başlıkta toplayan Avin, zayıf halka olaraksa insanı işaret etti.

Yapay zeka, bir insanı internet üzerinden inceleyerek tüm zaaflarını öğrenebilir ve tuzağa düşürebilir diyen araştırmacı, "Eğer bir kişiyi email şifresini vermesi için kandırırsanız, kurduğunuz tüm güvenlik duvarı çöker. Bu nedenle bütün hacker sistemleri sosyal mühendislik içeriyor." şeklinde konuştu.

Fiziksel açıdan boyutun insan öldürmeye kadar çıkabileceğinin altını çizen Avin, "Öyle günler gelecek ki bir otomobil içinde sadece bilgisayar sistemi olan bir araca dönüşecek ya da bir hastanın tedavisi saatte bir ilaç enjekte eden makineler aracılığıyla yapılacak. Siber güvenlik açısından hazır olmalıyız." diyerek yapay zekanın nelere mal olabileceğine dikkat çekti.

Siyasi olaraksa, "Bir ülke, diğer bir ülkenin kamuoyunu yönlendirmek için dijital bilgi enjekte edebilir, güvensizlik ve kutuplaşma yaratabilir, seçmenlerin kararlarını etkileyebilir." diyerek daha önce ABD seçimlerinde yaşananlara dikkat çeken bilim insanı, "Yüzlerce trolün yarattığı kaosu, bir evde 4 kişi yeterli teknik altyapıyla yaratabilir." şeklinde konuştu.

Fiziksel güvenliğimizin bilgisayarlara bağımlı olduğunun altını çizen Avin, "Eğer bir elektrik santralı ya da barajın güvenlik sisteminde açık bulursam, bir felakete neden olabilirim." açıklamasında bulundu. Araştırmacı sözlerini, "Yapay zekanın amacı insanların yapabildiği şeyleri makinelere yaptırmaksa, bunu başardığımızda kendimizden daha zeki makineler yaratabiliriz. Tabii ki onlar da bu gezegenin kontrolünü bizler ve hayvanların elinden alabilir." şeklinde bitirdi.

Kısacası sevgili Tamindir okurları, asıl sorun yapay zeka değil, onun yeteneklerini kötüye kullanacak insanlar. Elon Musk reis de boşuna, "Elimde çok fazla güç var, bunun devlet kontrolü dışında olması doğru değil." demiyor. Peki ya sizce yapay zeka Musk'ın dediği gibi sonumuz mu olacak yoksa Zuckerberg'in dediği gibi hayatımızı mı kurtaracak?