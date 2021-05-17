İnsanların Çevreye Verdiği Zararlar, Stratosferi Küçültüyor!

İnsanların çevreye verdiği zararlar hakkında uzun zamandır bilinçlendirme amacı taşıyan çalışmalar yürütülüyor. Bilim insanlarına göre insanların dünyaya etkisi o kadar büyük ki atmosferin katmanları dahi insan faaliyetlerinden etkileniyor.

Atmosferin katmanları, dünyadaki yaşamın devamlılığı açısından kritik bir rol oynar ancak yeni bir araştırmaya göre gezegen üzerindeki faaliyetlerimizin derinden hissedilen etkileri yüzünden bu katmanlardan bir tanesi giderek küçülüyor.

İnsanların Çevreye Verdiği Zararlar Oldukça Yıkıcı Sonuçlanıyor

Dünyayı endişelendiren yeni bir çalışma, stratosferin 1980 yılından bu yana yaklaşık 400 metre küçüldüğünü ortaya çıkardı. Stratosferin küçülmesine dair bilgiler daha önceden de ortaya çıkmış olsa da bu araştırma stratosferin küresel ölçekteki ilk incelemesi olma değerini taşıyor.

Araştırmada yer alan Juan Añel, The Guardian'dan Damian Carrington'a bunun şoke edici olduğunu söyledi. Ona göre bu araştırma, insanların gezegenimizdeki faaliyetlerinin atmosferi 60 kilometreye kadar bozduğunu kanıtlıyor.

Gökyüzünün yaklaşık 20 ila 60 kilometresini kapsayan stratosfer, soluduğumuz atmosfer tabakası olan troposferin üzerinde yer alıyor. Stratosferin seviyesine çok az bulut çıkabiliyor. Kloroflorokarbon gazları ile şu ana kadar yol açtığımız hasarın önemli bir kısmının ozon tabakası üzerinde etkisi var.

Charles Üniversitesinden Petr Pisoft ve meslektaşları, daha önce karbondioksit artışının stratosferin küçülmesine neden olduğunu belirlemek için 1980'lerden bu yana değişen iklimlerin yanı sıra uydu görüntülerini kullandı.

Troposferde sera gazının yol açtığı ısınma, onun üzerinde yer alan stratosferin şişmesine ve ezilmesine neden oluyor. Stratosfere karbondioksitin karışması ayrıca gazların birbirine yaklaşarak tüm katmanın küçülmesine neden oluyor.

Juan Añel, AA muhabirine yapmış olduğu açıklamada insan faaliyetlerinin aynı şekilde devam etmesi durumunda gezegenimizin stratosferinin 1980'den 2080'e kadar olan zaman aralığında uzunluğunun yüzde 4'ünü (1,3 km) kaybedebileceğini söyledi.

Stratosferdeki ozon ve oksijen molekülü, ultraviyole radyasyonun çoğunu güneşten emerek bizi zararlı güneş ışığından koruyor. Araştırma ekibinin tahminleri eğer stratosferin radyasyonu emme biçimi büyük ölçüde değişebilir ancak bunun meydana gelip gelmeyeceği veya meydana geldiğinde tam olarak neler yaşanacağını öğrenmek için önümüzde çözülmeyi bekleyen hala çok şey var ve bu, iklim krizinin dünya üzerindeki etkisine ilişkin son araştırmalardan sadece bir tanesiydi.