Korkutucu Apple Watch Araştırması: İnsanların Çoğunluğu Yeterince Uyumuyor!

Uyku problemi, modern insanın en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Buna yönelik araştırmalarda bulunan bilim insanları, uyku problemi çeken insanları tespit etmek adına Apple Watch verilerinden yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede Apple Heart isimli uygulamanın kullanıcılardan topladığı verileri inceleyen bilim insanları, insanların büyük bir çoğunluğunun yeterince uyumadığını tespit etti.

İnsanların %70'i Gerekenden Daha Az Uyuyor

42.000 Apple Watch kullanıcısından toplanan 2.9 milyon saatlik uyku verisini analiz eden araştırmacılar, kullanıcıların ortalama uyku süresinin 6 saat 27 dakika olduğunu belirledi.

Öte yandan araştırmaya göre katılımcıların %68.8'inin önerilen minimum uyku süresinden daha az uyuduğu açıklandı. Araştırmada uyku süresinin hafta sonu değiştiği de saptandı. Katılımcıların %66.4'ü hafta içi 12'den önce uyurken bu oran hafta sonu %56.6'ya kadar düşüş gösterdi.

Uzmanlar, yetersiz uykunun kalp hastalıkları, bilişsel gerileme, bunama, depresyon, obezite ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara sebep olabileceğini belirtiyor.