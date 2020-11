İnsanların Duygularını Açığa Çıkaran Mutlulukölçer Geliştirildi

Video oyunlarında sağlık, dayanıklılık, açlık, susuzluk, XP ve hatta akıl sağlığı durumu gibi birbirinden çeşitli durum çubukları bulunuyor. Oyunların çoğunda yer alan bu durum çubukları, insanların (veya o karakterin) o anki durumunun öğrenilmesine yardımcı olabilir. Peki, gerçek hayatta insanların mutluluk seviyesi için bir durum çubuğu var mı? İnsanların aydan aya ve bazı önemli olaylar sırasında değişen duygularını takip etmek mutlulukölçer ile artık mümkün.

Vermont Üniversitesi tarafından geliştirilen bir ölçüm aracı, insanların duygularının takibini yapan bir araç geliştirdi. Geliştirici ekibine göre söz konusu araç insanların aydan aya değişen duygularını takip etmek için sosyal medya kullanıcılarının her ay Twitter’da ağırlıklı olarak kullandığı kelimelerin analizini yapıyor. Hedonometre’nin web sitesinde şu ifadelere yer veriliyor:

“Hedonometre, insanların çevrim içi ortamda kullandığı ifadelere dayanıyor. Veri sunumu için sosyal medyanın zengin içeriklerinden faydalanıyor ve insanların kendilerini dışarıya nasıl yansıttığının ölçümünü yapıyor. Hedonometer.org’un ilk sürümü için Twitter’ı bir kaynak olarak kullanıyoruz fakat ilerleyen zamanlarda herhangi bir dildeki herhangi bir veri kaynağını kullanarak veri kaynağımızı genişletebiliriz.”

Hedonometrenin nasıl çalıştığına ilişkin yapılan açıklamada Google Books, New York Times makaleleri, Twitter ve şarkı sözleri gibi önemli veri kaynaklarından 5.000 kelime toplanıyor ve insanların o ay içerisindeki mutluluk seviyesini belirlemek için o ay kullanılan kelimelere göre sistem tarafından için 1 ila 9 arasında bir “mutluluk puanı” veriliyor. Sistemin puanlaması, 1’den (çok üzgün) 9’a (çok mutlu) kadar sürebiliyor. Hedonometre, o ay insanların mutluluk seviyesi hakkında bilgi sunmak için veri kaynağı olan Twitter’dan gelen analizleri topluyor.

Mutlulukölçer, üst kısımda da belirtildiği üzere şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) insanların nasıl hissettiğini ölçüyor. Bu sistem örneğin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimi sırasında insanların ne hissettiğini gösteren bir veri hazırladı. İnsanların sosyal medyada paylaştığı gönderilere göre elde edilen verilerin örneğini aşağıdan görebilirsiniz.

