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İnsanların ‘İstek Merkezlerini’ Kontrol Eden Cihaz Geliştirildi

İnsanların ‘İstek Merkezlerini’ Kontrol Eden Cihaz Geliştirildi
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji
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Rus bilim insanları, canlı organizmaların beyinlerindeki ‘istek merkezlerini’ belirleyebilen ve kontrol edebilen bir cihaz geliştirdi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, Rusya Federal Nükleer Merkezi’nden araştırmacılar, Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) ile işbirliğiyle, süper iletken manyetometrik yönteminin kullanıldığı, beyindeki biyomanyetik ve zayıf manyetik alanların tespitini sağlayan bir cihaz üretti. 

İnsanların ne istediğini bilen cihaz, beyne doğrudan müdahale yapılmaksızın sonuç verebiliyor. Rosatom’la işbirliğiyle geliştirilen sistem, kabindeki kişinin beynindeki elektromanyetik dalgaları yakalayıp edindiği verileri kaydedici bölüme aktarabiliyor.

Çalışmayla ilgili bilgi veren bilim insanları, geliştirdikleri cihaz ile uyuşturucu bağımlısı kişilerin ‘istek merkezlerinin’ belirlenebileceği ve eğilimlerinin kontrol edilebileceğini belirtti.

Bireylerin ‘istek merkezlerini’ kontrol altına alacak bu teknoloji, obezite gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavilerinde de kullanılacak.

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ETİKETLER: beyin rusya araştırma rus bilim insanları

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