İnsanların Kendi Vücutlarını En Beğendiği Yaş Açıklandı

İnsanların kendi vücutlarını en beğendiği yaş şaşırttı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılan araştırma sonucuna göre, 60 yaşındaki insanlar vücutlarıyla en mutlu olan erkek ve kadınları temsil ediyor. 15.000'den fazla kişinin verilerine göre, insanlar yaşlandıkça boyut, şekil ve görünümlerinden daha memnun oluyor.

Araştırmaya göre erkekler ve kadınlar 60 yaşına ulaştıktan sonra vücutlarından daha mutlu. 15.000'den fazla kişiden elde edilen verilere göre; boyut, şekil ve görünüm memnuniyeti, yaşlandıkça kademeli olarak artıyor ve son yıllarımız en yüksek özgüven seviyeleri ile karakterize ediliyor.

İnsanların Kendi Vücutlarını En Beğendiği Yaş Kaç?

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan araştırmacılar, yaşları 18 ile 94 arasında değişen 15.264 kişiden 2010 ve 2015 yılları arasında vücut imajlarından ne kadar mutlu olduklarını derecelendirmelerini istedi. Memnuniyet bir ila yedi arasında bir ölçekte derecelendirildi. Kadınlarda ortalama puan 4.052 iken erkeklerde 4.413 oldu.

19-24 yaş arası kadınlar bedenlerinden mutsuz olmaya eğilimliyken, 60 yaşına geldiklerinde dış görünümlerinden çok daha fazla memnun oluyor. Benzer şekilde erkekler de 29-34 yaş arasında özgüvenlerinde düşüş yaşıyorken 44-49'dan sonra bu durum tersine dönüyor.

Ancak 60. yaş günlerine yaklaştıkça hem erkek hem de kadınların özgüvenleri artmaya başladı ve yaşlandıkça artmaya devam etti.

Araştırmacılar, güzellik ideallerine yönelik tutumların, yaşamımız boyunca ne kadar iyi göründüğümüze dair değişen algımızın merkezinde olduğunu ortaya çıkardı. Erkeklere ve kadınlara mükemmel bir vücuda ulaşmaları için baskı yapılmasının özgüven düşüşünün arkasında şey olduğu düşünülmekte. Bu baskı ve benlik saygısı üzerindeki etki, sağlıklarını nasıl göründüklerinden daha önemli görmeye başladıkları için olgunlaştıkça azalıyor.

Araştırmacılar, son yıllarda erkeklerin ve kadınların, elde edilemezse özgüveni de azaltabilecek ince, kaslı bir vücut şeklinin uyum idealine maruz kaldıklarını söyledi.

Beden güvenindeki artış, yaşlandıkça kadınlar arasında daha çarpıcıyken, erkekler bedenlerine karşı daha olumlu bir genel tutuma sahip olma eğilimindeydi ve bu, sonraki yıllarda kademeli olarak daha da iyileşti.

Araştırma yazarları Body Image dergisinde paylaştığı makalede, "Bu sonuçlar aynı zamanda kadınların yaşlandıkça vücutlarının görünümünü değerlendirmeye daha az önem verdiklerini ve daha yaşlı yetişkinlerin vücut işlevine vücut görünümünden daha fazla değer verebildiğini öne süren teorik çalışmalarla da tutarlıdır." dedi.