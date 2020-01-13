İnsanların Vücut Isısı Ortalamalarının Neden Düştüğü Araştırılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bilimsel araştırma sırasında 677 binden fazla insanın vücut ısıları ölçüldü. Araştırmayı yapan bilim insanları, elde ettikleri verileri işleyerek, geçtiğimiz yüzyıllara göre insanların vücut ısısı ortalamalarında düşüş olduğunu gözlemlediler.

Standford Ünversitesi Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları, 677 bin 423 kişinin vücut ısılarını değerlendirdi. Araştırmacılar, ilk olarak 1862 ila 1930 yıllarındaki Amerikan İç Savaşı gazilerinin, ikinci olarak 1971 ila 1975 yıllarındaki ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne katılanların, son olarak da 2007 ila 2017 yıllarında Stanford Sağlık Hizmetlerine gelen erişkin hastaların vücut sıcaklığı kayıtlarını inceledi.

Söz konusu kayıtların çapraz kontrolüyle elde edilen sonuçlara göre, 21. yüzyılda dünyaya gelen erkeklerin vücut sıcaklığının 19. yüzyılda dünyaya gelenlere oranla 0,6 derece, kadınların da 1890'larda doğan hemcinslerine kıyasla 0,03 derece daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmanın başındaki isim olan Profesör Julie Parsonnet, elde ettikleri sonuçlar sonrasında insanların vücut ısılarının neden düştüğüne dair kanıt elde edemediklerini dile getirdi. Çalışmalarını düşüşün nedenleri üzerine yoğunlaştıracaklarını aktaran Parsonnet, çeşitli teoriler de ortaya attı.

Parsonnet, fizyolojik değişimin yanı sıra evlerin ısısı, mikroorganizmalarla temas ve tüketilen gıdalar da dahil yaşanılan çevrenin değiştiğine dikkati çekti. Vücut sıcaklığını etkileyen birçok faktör olduğuna işaret eden araştırmacılar, günlük amaçlar için ortalama vücut sıcaklığını güncellemeyi gerekli görmedi.