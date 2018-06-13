İnsanların Zeka Düzeyi Gittikçe Düşüyor

Son IQ-testlerinin ölçümlemelerine göre insanlarda zeka düzeyi ortalaması gittikçe düşüyor.

MedicalXpress tıp portalının verdiği habere göre Norveçli bilim insanları, dünyada entelektüel yeteneklerinin azalmaya başladığını saptadı. Yapılan bu çalışma 1970-2009 yılları arasında askere alınan Norveçlilerin IQ-test sonuçları baz olarak alındı. Bu çalışmada döneme ait yaklaşık 730 bin testin sonuçları da incelendi.

20. yüzyılın ilk yarısı boyunca gözlemlenen bu IQ artışı "Flynn etkisi" adını almıştı. Bu dikkat çekici durumu açıklamak için birçok tez öne sürülmüştü. Teorik olarak insanların ‘akıllanmasını' etkileyen faktörler arasında daha çok beslenme, sağlık ve eğitimin iyileştirilmesinin öne çıktığı ifade edilmişti.

Ancak yapılan son araştırmaların ışığında Norveçli bilim insanları, nihai neticeyle beraber bu etkinin sanılanın tam tersine olduğunu ortaya koydu.

Yapılan hesaplamalara göre, zeka düzeyi ortalaması her nesil başına 7 puan düşüş gösteriyor. Bilim insanları IQ ortalamasındaki bu düşüşün çevresel faktörlerin yanı sıra insanların yaşam tarzındaki değişikliklerle de ilgili olduğunu savunuyor.