İnsanlarla İletişim Kurmaktan Kaçarak Telefona Sarılıyoruz

Arkadaşınızla bir barda buluşacağınızı düşünün. Arkadaşınızı beklerken çevrenizdeki insanlarla göz teması kurmayı ya da tanımadığınız birisiyle sohbet etmeyi mi tercih edersiniz? Yoksa arkadaşınız gelene kadar cep telefonunuzla oyalanmayı mı?

Kaspersky Lab tam da bu sorunun yanıtını bulmak amacıyla bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de kullanıcıların %88’inin başka bir insanla iletişim kurmaktan kaçınmak için internet bağlantılı cihazlarına sarıldığı ortaya çıktı. İnsanlar, etraflarındakilerle iki çift laf etmek ve hatta kibar davranmaktan kaçınmak için internet bağlantılı cihazlarını kullanmayı tercih ediyor.

Araştırma sonuçları, Türkiye’de insanların %86’sının, sosyal bir ortamda ne yapacaklarını bilmediklerinde cihazlarına sarıldıklarını gösteriyor. Başkalarından kaçınmaya ya da meşgul görünmeye çalışmadıklarında bile, insanlar oyalanmak istediklerinde ilk olarak bu cihazlara yöneliyor. Türkiye’de araştırmaya katılanların %46’sı her gün vakit öldürmek için bu cihazları kullandığını belirtirken, katılımcıların %53’ü de günlük oyalanma ihtiyaçlarını gidermek için bu cihazları tercih ettiğini söyledi.

Bu cihazlar vakit geçirme aracı olarak kullanılmalarının yanı sıra günlük işlerin halledilmesinde de başka insanlarla konuşmak istemeyenlerin imdadına yetişiyor. Türkiye’de araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri (%34), taksi çağırmak ya da adres tarifi öğrenmek gibi şeyler için insanlarla konuşmak yerine çeşitli web sitelerini ya da uygulamaları tercih ediyor.