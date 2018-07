İnsanlığa Ev Sahipliği Yapacak Gezegen Bulunmuş Olabilir

İnsanlığa ev sahipliği yapacak yeni gezegenler üzerindeki araştırmalar son hızıyla sürerken, en yeni öneri Brezilya Ulusal Gözlemevi’nde görevli Diogo Souta ve ekibinden geldi. Souta, son çalışmalarla birlikte Ross 128 b-a isimli gezegenin yaşam için oldukça uygun olduğunu dile getirdi.

Diogo Souta’nın başyazarlığını yaptığı ve The Astrophysical Journal Letters isimli akademik dergide yayınlanan “Stellar and Planetary Characterization of the Ross 128 Exoplanetary System from APOGEE Spectra” isimli makaleyle birlikte önemli bilgiler paylaşıldı. Souta ve dokuz diğer bilim insanı, Ross 128’in içinde bulunduğu yıldız sisteminin ve gezegenin kendisinin niteliklerini ortaya çıkardılar. Dünya’dan 11 ışık yılı uzakta olan gezegeni ve içinde bulunduğu sistemi incelemenin çeşitli zorlukları olduğunu hatırlatan bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda Ross 128’in kimyasal özelliklerini ortaya çıkardıklarını belirttiler.

Uzun yıllar boyunca üzerinde uğraştıkları yeni bir teknikle birlikte gezegende bulunan kimyasal maddeleri ölçebildiklerini dile getiren Souta, APOGEE tarafından geliştirilen sistemle birlikte gezegendeki karbon, oksijen, magnezyum, alüminyum, potasyum, kalsiyum, titanyum ve demir miktarına dair çıkarım yapabildiklerini belirtti.

Makalenin yazarlarından Johanna Teske ise yaptıkları tüm incelemelerden sonra Ross 128’in “Dünya Benzeri” gezegenler sınıfında olduğunun kesin olarak kanıtlandığını ifade etti. Gezegenlerin içinde barındırdıkları kimyasallara göre şekil aldıklarının altını çizen Teske, Ross 128b’nin içerisinde öenmli derecede demir olduğunu, buradan yaptıkları çıkarımla birlikte boyutunun Dünya’dan büyük olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Ross 128’in içinde bulunduğu sistemin yıldızına olan uzaklığı göz önüne alındığında yaşamı destekleyebilecek bazı özellikleri barındırdığı kesinleşirken, insanların Ross 128’e yapacakları yolculuk sonucunda yaşanabilecek ortam bulabilme ihtimallerinin arttığı yazılanlar arasında kendine yer buldu.