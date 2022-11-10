Süper Bilgisayar, İnsanlığın Sonunun Nasıl ve Ne Zaman Geleceğini Tahmin Etti

İnsanlığın bilinmez noktalarını tahmin etmesi için tasarlanan ve daha önce öngörülerinden birçoğu gerçekleşen World One adındaki süper bilgisayar, insanlığının sonunun ne zaman geleceğinin yanı sıra buna neden olacak sebepleri de tahmin etti.

Süper bilgisayar bir süredir pek çok öngörüde bulunuyor ve bu öngörüleri geçmişte yaşanan olayları baz alarak gerçekleştiriyor. 1973 yılında profesörlere tarafından tasarlanan süper bilgisayarın gerçekleştirdiği hesaplamalar, geçmişte yaşanmış verileri baz aldığı için bir nevi geçmişe göre geleceği tahmin ediyor ve çok karışık bir algoritma ile çalışıyor.

"İnsanlığın Sonu Hava Kirliliği Yüzünden Gelecek"

Daha önce aklınıza gelebilecek pek çok alanda tahminlerde bulunan ve bunları büyük ölçüde doğru bilen bu süper bilgisayara göre insanlığın ve Dünya'nın sonu giderek yaklaşıyor. World One'a göre herhangi bir önlem alınmazsa hava kirliliği 2040 ile 2050 yılları arasında akılalmaz seviyelere ulaşacak ve bu zehirli hava insanları öldürmeye başlayacak.

Tahmini olarak nüfusun 1900'lü yılların başındaki seviyelere düşmesine neden olacak olan bu hava kirliliği, insanlığın beklediği son olan nükleer kullanımının yerini alacak gibi görünüyor. Süper bilgisayarın tahminlerine göre önce bitki örtüleri yok olacak, ardından deniz ve kara hayvanları ve en son insan ise insanlar etkilenecek.

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