İnsanlığın Yok Olma İhtimali Ortaya Çıktı

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, insan neslinin tükenme ihtimali hakkında korkunç verileri gözler önüne serdi.

Son Derece Muhtemel

Nükleer silahlar, biyolojik savaşlar ve insanların başka yönlerden sapmalarını şimdilik bir kenara bırakın. Oxford Üniversitesi içerisinde görev yapan araştırmacılar yalnızca doğal yollar ile (süpervolkanik püskürmeler, asteroit etkileri vb.) insan neslinin tükenme ihtimalini açıkladı.

Araştırmanın sonucuna göre herhangi bir yıl fark etmeksizin insanlığın yok olma ihtimali 1/14,000 oranında. Pek büyük bir ihtimal gibi gözükmemiş olabilir. Ancak daha öncesinde bir insanın üzerine yıldırım düşme ihtimalinin 1/700,000 olduğunu göz önüne almanız gerekiyor.

Psikoloji Devreye Giriyor

Geçtiğimiz süreçlerde farklı araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, insanların yok olması ile ilgili garip bir sonucu ortaya koymuştu. Ankete katılan kişilere iki seçenek sunuldu. Birinci seçenek insanların tamamı yok olacak, ikinci seçenek ise insanların yüzde sekseni yok olacak şeklindeydi. Anket katılımcılarından hangisinin daha kötü olduğunu seçmeleri istendi.

Katılımcıların büyük çoğunluğu yüzde 80 oranındaki kısmın yok olmasını daha kötü buldu.

Bu sonucun ardından araştırmacılar tüm senaryoyu bir hayvan türüne odaklamak zorunda kaldı. Bu durumda ise katılımcılar tüm zebraların yok olmasını, belirli bır kısmının yok olmasına göre daha kötü bir durum olarak seçti.

Anlaşılan sorun, anket katılımcılarının birinci senaryoda gerçekleşen ölümlerin geride kalanları nasıl etkileyebileceğine bağlı olarak değişiyor. Başka bir deyişle zebraların olmadığı bir dünyayı, çoğu zebranın olmadığı bir dünyaya göre daha trajik olarak düşünme eğilimindeyiz. Ancak insanlar için tam tersi bir sistem devreye giriyor.