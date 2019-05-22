İnsanlık Mars'a Gitmeye Starhopper İle Bir Adım Daha Yaklaştı

Teknoloji alanında belki de ütopya diye tanımlanmaya en yakın olanı SpaceX’in Starhopper projesidir. Elon Musk, insanlığın çok gezegenli bir tür olabilmesi için SpaceX şirketini kurdu. Bu şirket, gezegenler arası yolcu taşımacılığı yapmak istiyor.

Starhopper denilen bu araç, SpaceX tarafından geliştirilen Starship roketleri arasında en kolay hareket ettirilebilenidir. Roketler daha çok, az yolcu ile hareket edilmesini sağlayacak türden. SpaceX firması, raptor motorlarını bu araçlarda test etti. Şu an için ortaya çıkan sonuçlar, çok gezegenli bir insanlık için büyük adımlar atıldığını gösteriyor.

Starhopper birkaç hafta içinde kullanıma hazır olacak

Dünya üzerinden Ay ve Mars'a gidecek araçların son derece güçlü motorlara sahip olması gerekiyor. Bu nedenle Elon Musk öncülüğündeki SpaceX, motorların gücünü arttırmak için düzenli olarak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Alınan yeni haber sızıntılarına göre, fırlatma sahasının 28 Mayıs’ta kapalı olacağı söyleniyor. Bu belki de aracın o tarihte kalkmak için uygun olduğunu gösteriyordur.

Ancak SpaceX, konuyla ilgili net bir açıklamada bulunmadı ve testlerin devam ettiğini ifade etti.

SpaceX ile ilgili en çok yapılan şikayetlerden birisi de, genellikle uçuşlarını ertelemesidir. Uzay uçuşları çok ciddi maliyetlere sahip olduğu için gerekli önlemlerin alınarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bunun farkında olan şirket, bütün eksikleri giderdikten sonra fırlatma işlemini gerçekleştiriyor.

Starhopper, muhtemelen birkaç hafta içerisinde uzaya gönderilmiş olacak. Sizce de çok gezegenli bir ırk olmaya yakınlaştık mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.