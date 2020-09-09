İnsanlık Tarihindeki En Eski Hastalık Belli Oldu

Hastalıklar, bilinen insanlık tarihindeki en önemli ölüm sebeplerinden birisi olarak öne çıkıyor. Peki bu hep böyle miydi? Yapılan çeşitli araştırmalarla birlikte insanlık tarihindeki en eski hastalık ortaya çıkmış olabilir. Sonuçlar, bir miktar şaşırtıcı olabilir.

İnsanlık Tarihindeki En Eski Hastalık Hangisi?

Yapılan araştırmalara göre doğrulanmış en eski hastalık kanser olarak öne çıkıyor. Güney Afrika'da yapılan kazılarda 1,7 milyon yıl öncesine dayanan bir ayak kemiğinde kemik kanseri ile ilgili kanıtlar bulundu. Bu kemiğin ya doğrudan atamız olan Homo Erectus'a ya da eski bir akrabamız olan Paranthropus Robustus'a ait olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte insanları bir kenara bıraktığımızda ve tespit edilebilen en eski hastalığa odaklandığımızda yaklaşık 250 milyon yıl öncesine ait bir dinozor kalıntısında - ki o zamanlar herhangi bir insan atası karada dolaşmıyor - tüberküloz benzeri enfeksiyoz lezyonları tespit edildi.

Her iki hastalıkta, yani kanser de ve tüberküloz da, hala dünya genelinde aktif olarak gelişimini sürdürüyor.

Peki siz yapılan bu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.