İnsanlık Tarihinin En Komik Şakası Belli Oldu

İnsanlık tarihinin en komik şakasını hiç merak ettiniz mi? Evet, espri anlayışı subjektif olabilir; ancak dünyadaki her insanın ortak olarak güldüğü bir espri bulunuyor. İşte 1,5 milyon kişiyle yapılan çalışmaya göre şimdiye kadar yapılmış en iyi şaka.

Devasa bir bilimsel çalışma, dünyadaki en komik şakayı ortaya çıkardı. AsapSCIENCE'ın YouTube kanalında ortaya çıkan bir araştırmaya göre insanlık tarihi için 'evrensel' sayılabilecek şakalar belli oldu.

1,5 milyondan fazla kişi tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre, şimdiye kadar insanların en çok güldüğü şaka tespit edildi. AsapSCIENCE tarafından yapılan araştırmada, 1,5 milyon kişinin ortak olarak güldüğü bir şakanın olduğu gözlemlendi.

İnsanlık tarihinin en komik şakası

Videoda tartışılan çalışma aslında 20 yıl önce yapıldı, ancak bulguları bugün dahi ilginç olmaya devam ediyor. Psikolog Dr. Richard Wiseman, 2001 yılında LaughLab web sitesini kurdu ve sitede 40.000'den fazla şakaya yer verdi. Bir yıl boyunca -dünyanın dört bir yanındaki 1,5 milyondan fazla insan- beş puanlık bir ölçekte beş şakaya oy verdi. İşte bu oylamaya göre dünyadaki en iyi şaka:

"Ormandaki iki avcıdan birinin üstüne ağaç devrilir. Avcı nefes alamaz ve yanındakinden yardım ister. Diğeri ise telefonunu çıkarır ve acil servisleri arar. Nefes nefese kalarak 'Arkadaşım öldü, Ne yapabilirim?' diye sorar. Acil servisteki kişi, 'Sakin ol, yardım edebilirim. İlk önce öldüğünden emin olalım' der. Ardından bir süre sessizlik olur ve silah sesi duyulur. Avcı telefona geri döndüğünde, 'Tamam, şimdi ne olacak?' der."

Araştırmayı yürüten Wiseman, bu şakanın evrensel çekiciliği nedeniyle zirveye çıktığına inandığını söyledi. Araştırmacı, "Sunulan şakaların çoğu, belirli insan gruplarından daha yüksek puan aldı, ancak bu şaka gerçek bir evrensel çekiciliğe sahipti" ifadelerini kullandı.

Anketten çıkan daha ilginç bilgilerden biri ise ideal şaka uzunluğunu içeriyor. Verilere göre en etkili espriler yaklaşık 103 harf uzunluğunda. Bu oldukça kısa görünebilir, ancak etkili olma sebeplerinden biri olabilir.

Ek olarak herhangi bir kişi, yaşadığı bölgenin yerel saatine göre 18:03'te yapılan şakaları daha komik buluyor. Bunun tam olarak neden olduğu belli değil, ancak iş gününün sonunda ortaya çıkan genel rahatlama duygusuyla ilgisi olabileceğine inanılıyor.