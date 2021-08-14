İnsanlık Tarihinin En Sıcak Temmuz Ayını Geride Bıraktık

İnsanlık tarihinin en sıcak Temmuz ayı 2021 yılı itibarıyla değişti. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) paylaştığı son rapor, sıcaklıkların 142 yıl sonra yeni bir rekor daha kırdığını söylüyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) yeni verilerine göre geçtiğimiz Temmuz ayı, insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay oldu.

NOAA Yöneticisi Rick Spinrad yaptığı açıklamada, "Sıcaklık birinci olmayı isteyeceğimiz son şey. Temmuz tipik olarak dünyanın en sıcak ayıdır, ancak 2021'in Temmuz'u, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Temmuz ve ay olarak kendi rekorunu kırdı." dedi.

Spinrad, iklim değişikliğinin dünyayı rahatsız edici ve yıkıcı bir yola soktuğunu ve rekorun bu yönde atılan son adım olduğunu söyledi. Araştırmalar, ısınan iklimin ısı dalgalarını, kuraklıkları ve selleri daha sık ve yoğun hale getirdiğini gösteriyor. NOAA'ya göre geçen ay, kayıt tutulan 142 yıllık tarihin en sıcak Temmuz ayıydı.

İnsanlık tarihinin en sıcak Temmuz ayı

Ajans, geçen ay küresel birleşik kara ve okyanus-yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalamasından 1,54 derece daha yüksek olduğunu söyledi. Bir önceki rekor 2016'da kırılmıştı ve rekorlar 2019 ila 2020'de de tekrarlandı. Kuzey Yarımküre'de Temmuz ayı için kara-yüzey sıcaklığı eski ortalamadan 2.77 derece daha sıcak geçti.

NOAA'ya göre Asya'nın kayıtlara geçen en sıcak Temmuz'u ve Avrupa için en bunaltıcı ikinci Temmuz'unu yaşadık. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Okyanusya için en sıcak Temmuz ayı da yine sıcaklık olarak ilk 10'da yer aldı.

Haber, 200'den fazla iklim bilimcisinin, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda aşırı hava koşullarını daha da kötüleştireceğini ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın en kötü sonucu önleyebileceğini belirten bir dönüm noktası raporu yayınlamasından günler sonra geldi.

Birleşmiş Milletler'in yayınlandığı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporuna göre Dünya o kadar çok ısınıyor ki, yaklaşık on yıl içinde sıcaklıklar muhtemelen dünya liderlerinin önlemeye çalıştığı seviyeyi geçecek. ABD Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezinde kıdemli iklim bilimci olan ortak yazar Linda Mearns, "Daha da kötüleşeceği garanti edildi. Güvenli bir alan göremiyorum. Kaçacak yer yok, saklanacak bir yer yok." dedi.