İnsansı Robot Olimpiyat Meşalesini Taşıdı

Olimpiyatların ruhunu muhafaza eden geleneklerden biri olan meşale koşusu, olimpiyata katılan ülkelerin sporcularının, Yunanistan’ın Olimpiya kentinden oyunların düzenleneceği şehre kadar meşaleyi taşımasıyla gerçekleştiriliyor. Güney Kore’nin Pyeongchang şehrinde düzenlecek olan 2018 Kış Olimpiyatları’nın meşale koşusunda ise sıra dışı bir olaya tanıklık ettik. Hafta başında HUBO isimli insansı robot olimpiyat meşalesini bir süre taşıdı.

İnsansı robot HUBO’nun meşale koşusundaki varlığı tamamen sembolik olsa da dakikada 65 adım atabilen robot meşaleyi 150 metre kadar taşıdı. Ayrıca HUBO meşale elindeyken şov yapmayı da ihmal etmedi. Kısa sürede kurtarma operasyonlarındaki becerisini sergileyen HUBO, meşale elindeyken bir tuğla duvarda delik açtı. Oyunların Komite Başkanı Lee Hee-beom ise seremoniye renk katan HUBO’nun yenilik ve yaratıcılığın sembolü olduğu ifade etti.

Koşu esnasında elinde meşale varken tuğla kırması ilk bakışta anlamsız görünse de HUBO’nun bir ilk yardım robotu olarak tasarlanması bu konuya da açıklık getiriyor. Eklemli iki kolu bulunan HUBO, böyle bir fırsatı kaçırmadı ve dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir organizasyonda gövde gösterisi yaptı. Gelecekte HUBO’yu bu tür şovlarda görmek mümkün olabilir.