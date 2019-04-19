İnsansı Robot Rusya'da Haber Sundu

Geçtiğimiz gün Rusya’da bir ilk gerçekleşti ve Promobot isimli Rus şirket tarafından geliştirilen insansı robot, Rossiya 24 kanalında haber sundu. Aleks isimli robot, gerçeği görünüşüyle dikkatleri çekti.

Rusya’nın Perm kentinde kurulu olan ve bugüne kadar geliştirdiği birçok farklı robotla gündeme gelen Promobot, gözünü televizyon kanallarına dikti. Aleks ismini verdiği insansı robotunu sunucu yapan şirket, Rossiya 24 kanalını izleyenleri şaşırtmayı başardı.

Robot bir teknoloji forumuyla ilgili haberi sunarken de “Forumda baş kahraman bendim, yani robot Aleks’ti” ifadesini kullandı. Android işletim sistemi ile çalışan Aleks, vücudunu pek fazla hareket ettiremese de yüz kısmı ile 20 ifadeyi verebiliyor. Robotun gelecekte kolları ve bacaklarını da hareket ettirebileceği belirtiliyor. Yapımına 2017 yılında başlanan ve yıl sonunda tamamlanması planlanan robotun yapımında ise 15.600 dolar harcandı.

Promobot ilk defa laboratuvardan kaçan robot ile gündeme gelmişti. Öğrenme yeteneğine sahip robotun binadan kaçması uzun süre konuşulurken, Promobot robotuna çarpan Tesla da çokça konuşulan haberlerden bir tanesi olmuştu.