İnsansı Robot Sophia Seri Üretime Geçiyor: Pandemiyle Savaşacak

İnsansı robot Sophia seri üretime hazır. Pandeminin tüm dünyayı etkilemesiyle birlikte seri üretime geçilmesi planan robot Sophia, insanlara yardımcı olmayı hedefliyor. Sophia'yı geliştiren şirket ayrıca dört farklı modeli daha seri üretime sokacak.

İnsansı bir robot olan Sophia, 2016'da ortaya çıktığından beri özellikle sosyal medyada viral olmayı başardı. Şimdi robot Sophia'nın arkasındaki şirketin yeni bir vizyonu var: Yıl sonuna kadar robotları seri üretime geçirmek.

Sophia Hong Kong'daki laboratuvarını gezerken, "Benim gibi sosyal robotlar hasta veya yaşlılara bakabilir" diyerek şunları söyledi: "Zor durumlarda bile iletişim kurmaya, terapi vermeye ve sosyal teşvik sağlamaya yardımcı olabilirim."

Hong Kong merkezli Hanson Robotics, Sophia'nın da dahil olduğu dört modelin 2021'in ilk yarısında fabrikalardan çıkmaya başlayacağını belirtti. Aslında bu durum çok şaşırtıcı değil, araştırmacılar salgının robotik endüstrisi için yeni fırsatlar açacağını öngörmüştü.

İnsansı robot Sophia seri üretime hazır

Hanson Robotics'in kurucusu ve CEO'su David Hanson, laboratuvarda daha fazla robot oldukça pandemiyle savaşabileceklerini söyledi. "COVID-19 dünyası, insanları güvende tutmak için giderek daha fazla otomasyona ihtiyaç duyacak" ifadelerini kullanan Hanson, pandemiye yönelik robotik çözümlerin sağlık hizmetleriyle sınırlı olmadığına; perakende ve havayolları gibi sektörlerdeki müşterilere de yardımcı olabileceğine inanıyor.

"Sophia ve Hanson robotları insana benzedikleri için eşsizler" şeklinde konuşan CEO sözlerini şöyle devam ettirdi: "Bu, insanların son derece yalnız ve sosyal olarak izole olduğu bir dönemde çok faydalı olabilir."

Hanson Robotics, sağlık sektörü için geliştirilen Grace adlı robotu da bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. CEO Hanson, 2021 yılında -belirli bir sayı vermeden- hem büyük hem de küçük binlerce robot satmayı hedeflediğini söyledi.

Teknolojinin göreceli olarak henüz emekleme döneminde olmasına rağmen Sophia'nın insanlar ve robotlar arasındaki ilişkiyi hızlandırabileceğini aktaran robotik profesörü Johan Hoorn, "Salgının aslında robotları pazara daha erken sokmamıza yardımcı olacağı sonucuna varabilirim, çünkü insanlar başka bir yol olmadığını anlamaya başlıyor" dedi.

Sektördeki diğer büyük oyuncuların ürünleri de salgınla mücadeleye yardımcı oluyor. SoftBank Robotics'in Pepper robotu, maske takmayan kişileri tespit etmek için kullanılıyor. Çin'in robotik şirketi CloudMinds, Wuhan'daki bir sahra hastanesi kurulmasına yardımcı oldu.