Koronavirüs Hastaları İçin İnsansı Robot Geliştirildi!

İnsansı robot Grace, sağlık alanında faaliyet göstermeye hazırlanıyor. Hong Kong merkezli teknoloji firması Hanson Robotics, geliştirilen robotun yaşlılarla ve yeni tip koronavirüs nedeni ile karantina altına alınan kişiler ile iletişim kurmak için tasarlandığını açıkladı. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

İnsansı Robot Grace Sağlık Alanında Faaliyet Gösterecek

Dünya genelinde çok popüler olan Sophia isimli robotun arkasındaki isim Hanson Robotics, sağlık pazarını hedefleyen yeni bir robotu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Reuters'taki habere göre Grace olarak isimlendirilen robot, yaşlılarla ve COVID-19 nedeni ile karantina altına alınan kişiler ile iletişim kurmak için tasarlandı.

Mavi hemşire üniforması giyen Grace'in göğsünde termal kamera yer alıyor. Robot, bu sayede insanların ateşini ölçebilecek. Hastaları teşhis etmek için yapay zeka kullanan Grace, İngilizce, Mandarin ve Kantonca olmak üzere üç farklı dil biliyor.

Hanson Robotics Kurucusu David Hanson, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Hanson, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını esnasında ön saflarda yer alan hastane personelinin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Grace isimli robotun 48'den fazla yüz kasına sahip olduğunu belirten Hanson, insan benzeri bir görünümün güveni ve doğal etkileşimi kolaylaştıracağını ifade etti. Şirketin kurucusu ayrıca geliştirilen robotun anime karakterlerine benzediğini belirtti. David Hanson, şu anda robot üretim maliyetinin lüks otomobil fiyatlarına benzediğini fakat on ya da yüz binlerce birim üretmeye başlandığında bu maliyetin azalacağini söyledi.

Hanson Robotics ve Singularity Studio'nun ortak girişimi Awakening Health'in CEO'su David Lake, Grace'in beta sürümünü ağustos ayına kadar seri olarak üretmeiy planladıklarını söyledi. Lake tarafından yapılan açıklamaya göre Grace, önümüzdeki yıl itibarıyla Hong Kong, Çin Ana Karası, Japonya ve Kore gibi yerlerde faaliyet göstermeye başlayacak.

Hawaii Üniversinde iletişim profesörü olan Kim Min-Sun, insansı robotların toplum üzerinde olumlu bir etkisinin olabileceğini ifade etti.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen Grace isimli robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insansı robotlar, sağlık alanında faaliyet göstermeye başlamalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.