İnsansı Robotlar, Okullarda Kodlama Öğretecek

Türk yazılım mühendisleri, yurt dışından getirilen insansı robot Sanbot'u, öğrencilere rehberlik edecek ve kodlama öğretecek bir öğretmen gibi programlamaya başladı.

Birçok teknolojik özelliği bulunan Sanbot, Türk yazılım mühendislerinin tam anlamıyla göz bebeği konumunda. Yüz tanıma, empati kurma, Türkçe konuşma ve yaş tahmini yapma gibi daha birçok yetenek kazandırılan akıllı robot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri gibi mekanlarda güvenlik, resepsiyonist ve asistan gibi amaçlarla kullanılıyor.

Sanbot için kod geliştiren PRO ITS Yazılım Sistemleri mühendislerinden Latif Vardar, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, insansı robotta 80'e yakın algoritma sensörünün bulunduğunu ve yaptıkları yerli yazılımla robota yapay zeka özellikleri kazandırdıklarını belirtti.

Vardar, yüz tanıma, empati kurarak duygu analizi yapma, Türkçe konuşma, sesli komutlar ile etkileşim kurma, yaş tahmini yapma, karmaşık soruları iletme özelliklerinin, Sanbot'u çok farklı bir noktaya koyduğunu ve robotun hayatın her alanında kullanılabileceğini ifade etti.

Öyle ki insansı robot Sanbot, görev aldığı alanlarda insanlarla sıcak bir diyalog kuruyor. Sanbot'un, riskli yolcular için yüz tanıma, yolcuların isteklerini özenle cevaplama, bilgi tabanı ve çoklu dil, yolcuların çağrı merkezi ile görüntülü görüşme yapabilmesini sağlama gibi özellikleri de var.

Robot Öğretmen

Yaptıkları araştırmalarda, bazı öğrencilerin problemlerini anlatmakta isteksiz davrandıklarını, öğrenme güçlüğü çeken çocukların ise iletişim kurmada sıkıntılar yaşadığını gözlemlediklerini aktaran Vardar, şu ifadeleri kullandı:

"Rehber öğretmenlere yardımcı olmak üzere programlanan robotlar üzerine de araştırmalar yaptık. Çocukların bu robotları çok sevdiğini, yönlendirmeye bile gerek kalmadan iletişime geçmek için yakınlık gösterdiklerini ve arkadaşlık kurup oyunlar oynadığını gözlemledik.

Sanbot'un, özellikle öğrencilere rehberlik hizmeti vermesi için bir araştırma geliştirme projesi kapsamında programlamaya başladık. Programlama yazılımlarının ardından robotumuz, empati yeteneğini kullanarak çocukların sorunlarını, korkularını, duygu durumlarını, eğitimle ilgili düşüncelerini, yetenek ve ilgilerini yapay zeka ile depolayacak"

Sanbot'un, elde ettiği verileri arka plandaki rehber öğretmene raporlayacağını belirten Vardar, "Bu kapsamda, Sanbot hem bir eğitim materyali hem de bir öğretmen olacak" diyerek, açık kaynak kodlu yazılıma sahip Sanbot'un çocukların kodlama becerisini artıracağını ifade etti.