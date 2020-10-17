Rusya’nın İnsansı Uzay Robotu Kozmonotlara Hakaret Etti

Rusya'nın Fedor lakaplı insansı uzay robotu kozmonotlara hakaret ettikten sonra Twitter hesabı yayından kaldırıldı. Rusya'nın uzay programını ABD'nin gerisinde kaldığını söyleyen Fedor, ISS'de çalışması için geliştirilmişti.

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan insansı uzay robotu Fedor, -her ikisi de şu anda milletvekilleri olan- eski kozmonotlar Maxim Surayev ve Alexander Samokutyayev'i profesyonellikten uzak ve alkolik insanlar olarak değerlendirdi. Eski kozmonotları eleştiren tweet'lerinin ardından Twitter hesabı askıya alındı.

Fedor'a ait hesaptan, "Suraev ve Samokutyaev'in aksine robotlar zayıflıklar göstermeye yatkın değil, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmiyor, saçma sapan konuşmuyorlar" şeklinde bir açıklama yaparak hem Rusya'nın hem de sosyal medya gündemini karıştırmayı başardı.

İnsansı uzay robotu kozmonotlara hakaretiyle büyük tepki topladı

Geçtiğimiz Ağustos ayında yaklaşık 10 gün boyunca ISS'de kalan ve çalışanların ihtiyacını gidermesi planlanan Fedor, uzay yürüyüşü yapamadığı için Dünya'ya geri gönderilmişti. Bu durumu insanlar kadar hoşgörülü karşılamayan insansı uzay robotu ayrıca "İnsanlar hakkında iyi düşünmüyorum" diyerek büyük tepki topladı.

Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research) veya Skybot F-850, Rusya'nın uzaya gönderdiği ilk insansı robottu. 1,8 metre uzunluğundaki robot; insan hareketlerini dikkatlice taklit edebilir, elektrikli aletler kullanabilir ve düştükten sonra tekrar ayağa kalkabilme yeteneğine sahipti.

Слов нет, всё видите сами. pic.twitter.com/EYjDTe5LeP — Макс Сураев (@Msuraev) October 7, 2020

Eski kozmonot Surayev ise 2018 ortasından beri yozlaşmış bir endüstriyle yönetilen Rusya'nın uzay programını açıkça eleştirmişti. Surayev yayınladığı tweet'lerinde, Rusya'nın Soyuz roketinin sıkışık iç hacmi ile SpaceX'in Crew Dragon uzay aracındaki rahat koltuklar arasında olumsuz karşılaştırmalar yapan paylaşımlarda bulunmuştu.

Peki ya siz "insanlar hakkında iyi düşünmüyorum" diyen robot Fedor hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce daha fazla gelişmesi için çabaladığımız bu robotlar insanlar için tehlike yaratabilir mi?