İnsansız Hava Aracıyla Kargo Teslimatı Resmen Başlıyor

Elroy Air, bu yılın başlarında tanıttığı otonom Chaparral C1 uçağını kullanarak kargo teslimatı testi gerçekleştirmek için FedEx ile birlikte çalışıyor.

2016 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Elroy Air, ilk otonom dikey kalkış ve iniş (VTOL) hava kargo sistemini geliştirmek için çalışıyor ve FedEx ise teslimat işlerine dâhil etmekle ilgileniyor.

FedEx bu hafta, Elroy Air'e ait uçakların, depolar arası sevkıyat içeren orta mesafeli operasyonları için testler gerçekleştireceğini duyurdu. Aşağıdaki videoda gösterilen insansız Chaparral C1 hava aracı, kargoyu gövdenin altındaki büyük çıkarılabilir bir bölmede taşıyarak 482 km menzil boyunca 230 kiloya kadar mal taşıma kapasitesine sahip. Firma, bu yeni hava aracının yeni bir çağ yaratacağını ve "günümüzün geleneksel uçaklarından daha düşük maliyete sahip ve kara nakliyesinden daha hızlı" bir hizmet sunacağını söylüyor.

Yeni İnsansız Hava Aracı Chaparral C1

FedEx, e-ticaretin artan popülaritesinin hizmete getirdiği artan taleplerle başa çıkmasına yardımcı olabileceği için bu otonom teknolojiyi kullanmakla ilgilendiğini söyledi. FedEx Express yöneticisi Joe Stephens bu haftaki duyurunun bir parçası olarak şu ifadelerde bulundu:

"FedEx inovasyon üzerine inşa edildi ve her zaman gelişmiş güvenlik, verimlilik ve müşteri hizmetleri yoluyla lojistik endüstrisini geliştirmeye yardımcı olacak yeni teknolojilere bakıyoruz. Elroy Air ile olan işbirliğimiz boyunca test etmeye ve öğrenmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Elroy Air'den Kofi Asante, ekibinin yeni nesil ekspres lojistiği inşa etmek için FedEx ile çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi ve ekledi:

"Zorlu altyapı, trafik veya havaalanlarıyla sınırlı olmadığınızda lojistik her zamankinden daha fazla insana, daha hızlı ulaşabilir. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara sevkiyatları nasıl ulaştıracağımız konusunda yeni bir gelecek yaratmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

İki şirket 2020'den beri birlikte çalışıyor ve FedEx, Elroy Air'e çeşitli gereksinimleri hakkında bilgi sunuyor.