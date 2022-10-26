İnsansız Savaş Konsepti Sarbot Tanıtıldı

İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2022 Savunma Havaıclık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda geleceğin insansız savaş konsepti olarak nitelendirilen ''Sarbot'' isimli robot silahı yer aldı.

57 ülke, 250 yabancı 750 yerli firmanın katıldığı etkinlik, SAHA İstanbul imzasını taşıyor. Etkinlikte birçok uluslararası anlaşma sağlanacak. Türkiye ''Yerli ve Milli'' vizyonu ile ihraç eden ülke konumuna oturmak için de çalışmalarını devam ettiriyor.

İnsansız Savaş Konsepti Sarbot Dikkat Çekti

Hürriyet'in haberine göre üzerinde 1 yıldır çalışılan ''Sarbot'' ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyıldız aracın şu an için 1 saatlik hareket ömrü olduğunu belirtti.

Öner Özyıldız'a göre robot silah her ortamda ve hava koşulunda dayanıklılık gösterecek ve başarılı bir görev performansı sergileyecek. Ağır yük taşıyabilen versiyonu, pil teknoloji geliştikçe ve elektriğe bağlı olmadan farklı beslenme sistemlerinin jeneratörleri yardımıyla üretilecek.