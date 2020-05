Inside Xbox Programında Yayınlanan Oyun Fragmanları

Bildiğiniz gibi dün merakla beklenen Inside Xbox programı gerçekleşti. Daha önceden de söylendiği üzere Xbox Series X için de satışa sunulacak olan üçüncü parti oyunları hem gördük hem de nasıl bir oynanışa sahip olduklarını öğrenme fırsatımız oldu. Gelin isterseniz o fragmanlara bir göz atalım.

Xbox Series X'e Gelecek Birinci Parti Oyunlar Hangileri?

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Inside Xbox programı sırasında birçok oyun yer aldı. Hatta bunların arasında yeni duyurulan oyunlar da bulunuyor. Bunlar The Ascent, DiRT 5, Scarlet Nexus, Second Extinction, The Medium, Call of the Sea ve Chorus. Bunların haricinde Assassin's Creed Valhalla, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ve Yakuza: Like a Dragon gibi oyunlar da karşımıza çıkıyor. Şimdiden iyi seyirler dilerim.

Call of the Sea

Out of the Blue tarafından geliştirilen ve Raw Fury tarafından da yayınlanacak olan Call of the Sea, 2020 yılının sonlarına doğru PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. 1934 yılında geçecek oyunda, Güney Pasifik bölgesinin uzak bir noktasına gideceksiniz. Norah rolünde olacağını oyunda, karakteriniz kaybolan eşini bulmak için yola çıkıyor ama kendisini isimsiz, unutulmuş ve kayıp bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu bir adada buluyor. Amacınız ise hem adanın gizemini hem de kendisini bekleyen gerçeği keşfetmek olacak.

Chorus

Nesil geçişine denk gelen bir başka oyun da Chorus olacak. Geliştirilme aşamasında ve önümüzdeki sene çıkacak olan oyun, Deep Silver ve Fishlabs PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Kontrolünde olacağınız Nara bir zamanlar Circle'ın en ölümcül savaşçısıyken artık peşinde oldukları bir kaçak konumunda bulunuyor. Nedeni ise ana karakterinizin kendisini yaratan karanlık tarikatı yok etmek amacında olması.

The Medium

Son olarak Blair Witch ile karşımıza çıkan Bloober Team, yeni oyununu Inside Xbox programında duyurdu. The Medium, bu yılın son çeyreğinde PC (Steam) ve Xbox Series X için satışa sunulmasının yanı sıra Xbox Game Pass aboneleri de ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekler.

Krakow şehrinde geçecek olan hikayede, Marianne isimli bir karakteri yöneteceksiniz. Hem gerçek hem de ruhsal bir dünyada yaşayan karakteriniz, bir çocuğun cinayetiyle ilgili bir vizyon sonrasında bu trajedinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartabilmek için terk edilmiş bir otele seyahat ediyor ve cevapları aramaya başlıyor.

DiRT 5

Codemasters tarafından yayınlanacak olan yeni DiRT 5, Ekim ayı içerisinde PC (Steam) PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve 2021 yılının başlarında da Stadia için satışa sunulacak. Oyunun Xbox One ve Xbox Series X versiyonları Smart Delivery özelliğini destekleyecek. Yani bu konsollardan herhangi birinde satın almanız durumunda diğer konsolda yeniden satın alım yapmadan oynayabileceksiniz.

Serinin yeni oyunu öncekiler gibi sizi dünyanın dört bir yanına götürecek ve New York, Rio de Janeiro, Yunanistan ve Çin gibi farklı bölgelerde zorlu yarışlara katılacaksınız. Oyunda modern ralli araçlarına ek olarak Buggy, Unlimited Truck ve Rock Bouncer dahil çok çeşitli araç sınıfları olacak.

DiRT 5 geniş bir hikaye anlatımlı kariyer modu ile de gelecek. Bu modda logo düzenleyicisi, önceki DiRT oyunlarından daha fazla özelleştirme seçeneği olacak. Ayrıca sunulacak olan çizgisel olmayan aşama kaydetme sistemi sayesinde istediğiniz etkinliği seçebileceksiniz. Bunun yanı sıra dört oyuncuya kadar bölünmüş ekran yarışma imkanı da olacak.

Bright Memory: Infinite

FYQD-Studio tarafından geliştirilen ve Playism tarafından da yayınlanacak olan Bright Memory: Infinite, PC, PlayStation 4 ve Xbox One ile birlikte Xbox Series için de satışa sunulacak. Henüz çıkış tarihi belli olmayan oyunun hikayesine göre, gökyüzünde bilim insanlarının açıklayamadığı tuhaf olaylar yaşanmaktadır. Siz de bu olayları araştırmak için farklı farklı bölgelere gönderilen SRO (Doğaüstü Bilim Araştırma Örgütü) üyelerinde Shelia rolünde olacaksınız. Hedefiniz ise bu olayların yaşanmasına neden olan gizemi çözmek ve ortadan kaldırmak.

Scarlet Nexus

Bandai Namco, dünün Inside Xbox programında yeni Scarlet Nexus oyununu duyurdu. Bandai Namco Studios ve eski Tales serisinin geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı Rol Yapma Oyunu, şimdilik sadece Xbox One ve Xbox Series X için geliştiriliyor.

Oyunun hikayesi, insan beyninde ekstra güçler bahşeden ve dünyanın bütünüyle değişmesine neden olan farklı bir hormonun keşfedildiği yakın bir gelecekte geçiyor. İnsanlık yeni bir çağa adım atarken, Others adı verilen yaratıklar da yeryüzüne inmeye başlıyorlar ve büyük bir savaş patlak veriyor. Psiko kinesis yeteneği olan Yuito Sumeragi karakterini yöneteceğiniz oyunda, New Himuka şehrini araştıracak ve teknoloji ile fizik yetenekleri arasında kalmış olan Brain Punk geleceğin gizemini ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.

Scorn

Ebb Software, Inside Xbox programında yeni oyunu Scorn duyurusunu gerçekleştirdi. PC ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Scorn, kabuslarla dolu bir evrende geçiyor. Birbiriyle bağlı bölgeleri araştıracağınız oyunda, her bir bölgenin kendisine özgü teması, bulmacaları ve karakterleri olacak.

Yakuza: Like a Dragon

Inside Xbox programında yapılan duyuru ile Yakuza: Like a Dragon, batılı bölgelerde PlayStation 4 ile birlikte PC, Xbox One, Xbox Series X için de satışa sunulacak. Yokohama şehrinde geçecek olan Yakuza: Like a Dragon, Yakuza Online ile tanıdığımız Ichiban Kasuga isimli karakterin başından geçenleri anlatacak. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen Ichiban, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan karakterimiz, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Assassin's Creed Valhalla

Bizleri Viking çağına götürecek olan Assassin's Creed Valhalla, Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri Eivor rolünde olacaksınız. Yolculuğunuzda Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız.

Second Extinction

Second Extinction, gezegeni istila eden mutasyona uğramış dinozorlar ile mücadele edeceğiniz üç oyuncuya kadar kooperatif desteği sunan bir aksiyon oyunu. Takım çalışmasının büyük önem arz edeceği oyunda, farklı beceri, silah ve yetenek kombinasyonları oluşturarak çok sayıdaki düşmanı ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

Systemic Reaction tarafından geliştirilmekte olan Second Extinction, PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Eğer dilerseniz, bu Yaz mevsiminde PC için gerçekleştirilecek olan kapalı beta testine buradan ( https://www.secondextinctiongame.com/warsupport/ ) kaydınızı yaptırarak katılımda bulunabilirsiniz.

The Ascent

İster tek başınıza isterseniz de kooperatif olarak oynayabileceğiniz aksiyon-rol yapma oyunu The Ascent, siber çılgınlığın (cyberpunk) hakim olduğu Veles gezegeninde geçiyor. Bir şirkette işçi olarak çalışırken, günün birinde beyninize takılı cihaz ile yeteneklerinizi kullandığınız rutin bir görev için gönderildiğiniz sırada kendinizi bir anda felaket senaryosunun tam ortasında buluyorsunuz. Gezegendeki en büyük şirket olan The Ascent Group, bilinmeyen nedenler ile kapanıyor. Bunun sonucunda da otomatik güvenlik sistemleri karışıyor. Rakip şirketlerin harekete geçmesi ve suç örgütlerinin de kara borsadan protez organ ticaretini hızlandırmaları ile bulunduğunuz bölgenin ayakta kalması tehlikeye giriyor. Size düşen ise hem rakip şirketleri hem de suç örgütlerini durdurmaya ve yaşanan felaketin arkasındaki nedenini anlamak olacak.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Hardsuit Labs tarafından halihazırda PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyunun Xbox Series X için de satışa sunulacağı onaylandı. Dahası ise Smart Delivery ve platformlar arası kayıt özelliğini de destekleyecek.

Vampir teröründe, karakterinizin varlığı Seattle şehrindeki kan ticareti için bir savaş başlatıyor. Şehri kontrol eden yaratıklar ile sıkıntılı bir birlik kuracak ve güçlü vampir toplulukları arasında kanlı bir iç savaşın patlak vermesine neden olan ve gittikçe büyüyen komployu ortaya çıkartmaya çalışacaksınız.