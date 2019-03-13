Inside Xbox'ta İlk Kez Project xCloud Gösterimi Yapıldı

Önümüzdeki nesilde, bulut teknolojisinin konsolların kalbi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Gerek Microsoft ve gerekse de Sony cephesinin bu yöndeki ciddi çalışmaları da kesin gözüyle bakılmasının en büyük dayanak noktaları. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde, Microsoft tarafından duyurusu yapılan Project xCloud kod adlı Bulut servisi için Microsoft içindeki testler devam ediyor. Bu yılın sonlarına doğru genel testlerine başlanacak olan servis, ilk kez Inside Xbox programında göründü.

Canlı yayın sırasında yapılan gösterimde Forza Horizon 4, Android tabanlı bir akıllı telefona aktarılarak oynandı. Project xCloud servisinin kalbi olan Azure hizmetinin veri merkezlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen oynanış gösteriminde, kontrol kolu olarak da Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefona bağlanan standart bir Xbox One kolu kullanılıyor. Gayet akıcı bir deneyimin sağlanabildiğini görmek mümkün oluyor.

Gösterim sırasında açıklama yapan Gaming Cloud Başkanı Kareem Choudry, Project xCloud servisinin Xbox One üzerinde aynı deneyimi sunacağından bahsetti. Ancak bu deneyim, istemciyi çalıştırabilecek olan her cihazda sağlanabilecek. Geliştiricilerin oyunlarını Project xCloud ile uyumlu hale getirmek için fazladan bir çalışma yapmalarına gerek kalmayacağını söyleyen Choudry, bu sistemin konsolların yerini almayacağını ve Microsoft olarak konsol dünyasından çıkmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Bakalım Project xCloud tam anlamıyla çıkışını gerçekleştirdiğinde, nasıl bir performans sergileyecek. Bunu bizler de en az sizler kadar çok merak ediyoruz.